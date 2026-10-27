 „Insula Iubirii” a ajuns în atenția CNA. Au fost trimise zeci de reclamații
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„Insula Iubirii” a ajuns în atenția CNA. Au fost trimise zeci de reclamații

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Reality-show-ul „Insula Iubirii” a ajuns în atenția CNA după ce au fost primite zeci de reclamații din partea telespectatorilor, dar chiar și din partea organizației „Salvați Copiii”. În urma reclamațiilor primite, forul audiovizual a vizionat astăzi ore întregi din emisiune.

Emisiunea a ajuns în atenția CNA
Emisiunea a ajuns în atenția CNA Foto: Arhivă

Forumul audiovizual de la CNA a vizionat astăzi ore întregi din reality-show-ul „Insula Iubirii”, după ce au fost primite reclamații din partea telespectatorilor și chiar și din partea organizației „Salvați Copiii”, care a solicitat ca CNA să verifice ora de difuzare și clasificarea emisiunii.

Practic, organizația a contestat faptul că sezonul al zecelea din „Insula Iubirii” este difuzat începând cu ora 20:30, cu marcajul 12+. De asemenea, „Salvați Copiii” a cerut verificarea unei măsuri dispuse chiar de CNA în anul 2025.

CNA a vizionat ore întregi din emisiune

Anul trecut, membrii CNA au taxat emisiunea de pe Antena 1 și au spus că „Insula Iubirii” ar trebui difuzată după ora 23:00. La acel moment, forul audiovizual a luat și o decizie de intrare în legalitate care menționa faptul că emisiunea nu ar mai putea difuza acel format înainte de ora 23:00.

Acum, emisiunea a revenit în prime-time cu același tip de conținut, motiv pentru care organizația „Salvați Copiii” a trimis o sesizare către CNA, potrivit paginademedia.ro.

Ce decizie a luat CNA în 2025

În toamna anului 2025, organizația „Salvați Copiii” a efectuat o cercetare pe un eșantion de 400 de copii cu vârste cuprinse între 8 și 14 ani. În urma acestei cercetări s-a descoperit faptul că 47,5% dintre copii urmăriseră emisiunea, iar aproximativ 74,7% dintre aceștia nu avuseseră un adult alături.

Acum, organizația a reclamat faptul că reality-show-ul nu și-a schimbat formatul dar a revenit în prime-time, motiv pentru care a cerut ca CNA să verifice dacă s-a respectat sancțiunea anterioară și dacă actuala clasificare este justificată.

CNA va audia și reprezentanții Antena 1 în cadrul altei ședințe, iar, dacă este cazul, pot fi propuse sancțiuni.

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