 Câți bani trebuie să scoată lunar din buzunar românii pentru a avea un trai decent. Sumele sunt în creștere
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Câți bani trebuie să scoată lunar din buzunar românii pentru a avea un trai decent. Sumele sunt în creștere

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un trai minim decent devine tot mai scump în România, iar o familie cu doi copii are acum nevoie de 11.668 de lei pe lună pentru a se putea descurca.

Traiul din România devine tot mai scump
Traiul din România devine tot mai scump Foto: Pexels

O analiză efectuată de către Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România a arătat cât costă în 2026 un trai minim decent. Coșul minim de consum este tot mai scump în țara noastră iar, potrivit informațiilor de la observatornews.ro, o familie formată din doi adulți și doi copii trebuie să scoată din buzunar suma de 11.668 de lei în fiecare lună pentru a se putea descurca.

Această sumă este cu 298 de lei mai mare în comparație cu 2025, iar la fel de dificilă este și situația unei persoane adulte care locuiește singură. O astfel de persoană are nevoie în fiecare lună de suma de 4.407 lei, iar, pentru a pune lucrurile în perspectivă, salariul minim net actual este de 2.699 de lei.

Cât trebuie să cheltuiască românii pentru a trăi confortabil

Pentru a stabili cu precizie valoarea coșului minim de consum pentru anul 2026, au fost folosiți indicii de preț comunicați de Institutul Național de Statistică pentru luna septembrie a acestui an.

Pentru familia de referință, formată din doi adulți și doi copii, suma lunară necesară a crescut de la 11.370 de lei în anul trecut la 11.668 de lei în 2026. Practic, este vorba despre o creștere de 2,6%.

Cât este salariul minim net din România

În același timp, o familie formată din doi adulți și un singur copil trebuie să scoată din buzunar suma de 9.574 de lei în fiecare lună, pentru un trai decent. În ce privește un cuplu format din doi adulți, fără copii, aceștia au nevoie de 7.150 de lei în fiecare lună pentru a trăi confortabil.

Iar pentru a pune lucrurile în perspectivă, trebuie menționat faptul că salariul minim net actual din țara noastră este de 2.699 de lei.

Ghid de cumpărături

Andreea Marin, foto Instagram jpg
Scandal pe internet după declarațiile Andreei Marin despre angajații tineri: „Și noi suntem sătui de așa-zișii antreprenori!” Vedete românești
banner Marina Voica
#Exclusiv Click!
Marina Voica, salvată de două ori de la moarte. Laurențiu Cazan: „Dacă nu se opera, în 1990, în Rusia, nu mai trăia”. Cum se simte acum Vedete românești
image
Fiul lui Donald Trump, partidă de vânătoare în Mongolia alături de un oligarh rus din cercul apropiaților lui Putin adevarul.ro
image
O replică dintr-un film celebru, „împrumutată” de avocați în apărarea lui Călin Georgescu. Ce întrebare a primit judecătorul adevarul.ro

Parteneri

image
Mirel Rădoi, revenire în forță în SuperLiga!? „Preia o echipă de top din România!” www.fanatik.ro
image
Cod roșu de ploi într-un județ, va ploua în câteva ore cât într-o lună observatornews.ro
image
Surse: USR l-a angajat pe Dominic Fritz la partid. Ce salariu va încasa www.antena3.ro
image
Pledoarie „de film” pentru Călin Georgescu. Avocații au recurs la o replică văzută într-un celebru block-buster Hollywood-ian: „Imaginați-vă că în fața dumneavoastră nu se află Călin Georgescu” www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ramona Manole a spus marele DA! Imagini spectaculoase de la cununia civilă a artistei cu Paris, alesul inimii ei www.wowbiz.ro
image
Reguli strice pentru elevi! Câte absențe nemotivate sunt permise în anul școlar 2026-2027 www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Bagă divorț la doar câteva luni de la nuntă: „M-a înșelat cu mai multe femei! Am văzut-o cu proprii mei ochi!” as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
Marius Șumudică, replică pentru Gigi Becali în scandalul rasismului: „E nevoie de o scânteie pentru a ajunge la violențe fizice!” www.fanatik.ro
image
Ultima postare a Loredanei Moroșanu, înainte să fie găsită moartă. Ce s-a întâmplat în noaptea tradegiei www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
„Iapa din Flandra”, cea mai urâtă regină din istorie? Regele nu se putea culca cu ea și a preferat să facă asta, în schimb okmagazine.ro
image
”Ea să înceteze să mai facă dulceața aia oribilă, el să nu mai scrie cărți!” Așa crede un apropiat al Palatului că Harry se poate reintegra okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Misterul morții reginei Elisabeta I a Angliei historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost „Frumușelul” Floyd, banditul devenit erou popular? Povestea unui inamic public al Americii historia.ro
ambulanta, foto shutterstock jpg
Scandal pentru un loc de parcare, în Bacău. Un bărbat a ajuns în stare critică la spital, după o altercație cu un vecin Național
insula iubirii sezonul fenomen national record dupa record doborat de emisiunea de la antena 1 920182 webp
„Insula Iubirii” a ajuns în atenția CNA. Au fost trimise zeci de reclamații Național
Monaco, foto Shutterstock jpg
Au oprit doar două ore în Monaco, dar au avut parte de un șoc! Ce au pățit doi turiști Fapt divers
jeffrey epstein donald trump jpg
Numele unei românce apare în scandalul care îi leagă pe Donald Trump și Jeffrey Epstein. Acuzații grave la adresa președintelui SUA Internațional
ploaie romania jpg
Vremea din România se schimbă radical. Unde a fost emis cod roșu Național
komanche instagram jpg
Moarte fulgerătoare în lumea influencerilor! Komanche s-a stins din viață la 30 de ani. Mesajul dureros transmis de managerul său Internațional
cocktail deget om canada profimedia (2) jpg
Cel mai scârbos cocktail! Un bar din Canada servește o băutură care conține un deget de om Fapt divers
diana jipa stefan doniga guinness jpg
Povestea artiștilor români care au ajuns în Cartea Recordurilor! Au susținut spectacole pe toate cele șapte continente în 98 de zile Național
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Cine este soția lui Tudorel Toader. Elena Toader este medic și profesor universitar la Iași. Cariera sa nu a fost lipsită de controverse actualitate.net