Câți bani trebuie să scoată lunar din buzunar românii pentru a avea un trai decent. Sumele sunt în creștere

Un trai minim decent devine tot mai scump în România, iar o familie cu doi copii are acum nevoie de 11.668 de lei pe lună pentru a se putea descurca.

Traiul din România devine tot mai scump Foto: Pexels

O analiză efectuată de către Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România a arătat cât costă în 2026 un trai minim decent. Coșul minim de consum este tot mai scump în țara noastră iar, potrivit informațiilor de la observatornews.ro, o familie formată din doi adulți și doi copii trebuie să scoată din buzunar suma de 11.668 de lei în fiecare lună pentru a se putea descurca.

Această sumă este cu 298 de lei mai mare în comparație cu 2025, iar la fel de dificilă este și situația unei persoane adulte care locuiește singură. O astfel de persoană are nevoie în fiecare lună de suma de 4.407 lei, iar, pentru a pune lucrurile în perspectivă, salariul minim net actual este de 2.699 de lei.

Cât trebuie să cheltuiască românii pentru a trăi confortabil

Pentru a stabili cu precizie valoarea coșului minim de consum pentru anul 2026, au fost folosiți indicii de preț comunicați de Institutul Național de Statistică pentru luna septembrie a acestui an.

Pentru familia de referință, formată din doi adulți și doi copii, suma lunară necesară a crescut de la 11.370 de lei în anul trecut la 11.668 de lei în 2026. Practic, este vorba despre o creștere de 2,6%.

Cât este salariul minim net din România

În același timp, o familie formată din doi adulți și un singur copil trebuie să scoată din buzunar suma de 9.574 de lei în fiecare lună, pentru un trai decent. În ce privește un cuplu format din doi adulți, fără copii, aceștia au nevoie de 7.150 de lei în fiecare lună pentru a trăi confortabil.

Iar pentru a pune lucrurile în perspectivă, trebuie menționat faptul că salariul minim net actual din țara noastră este de 2.699 de lei.