 Un drept mai puțin cunoscut al angajaților care adoptă un copil. Câte zile libere primesc
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Un drept mai puțin cunoscut al angajaților care adoptă un copil. Câte zile libere primesc

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Angajații din țara noastră au mai multe drepturi la care pot apela oricând, dar pe care numai foarte puțini oameni le cunosc. De exemplu, nu mulți români știu că simplul concediu de odihnă nu este singura pauză pe care și-o pot lua de la locul de muncă.

Angajații pot solicita zile libere în anumite condiții
Angajații pot solicita zile libere în anumite condiții Foto: Shutterstock

Există și alte situații în care legislația din România oferă angajaților dreptul la zile libere, adesea fiind vorba despre aproximativ zece pe an. Însă nu mulți angajați știu precis ce drepturi le oferă de fapt legea din țara noastră.

Pe lângă cele 20 de zile de concediu de odihnă garantate în fiecare an, legea oferă și alte zile libere, în anumite situații. De exemplu, cine are grijă de o rudă grav bolnavă din aceeași casă poate solicita cinci zile lucrătoare libere pe an, drept concediu de îngrijitor.

Ce drepturi au angajații din România

De asemenea, femeile care trec prin proceduri de fertilizare în vitro pot solicita trei zile libere plătite. În același timp, persoanele care însoțesc un bolnav de cancer pot avea până la 45 de zile de concediu medical plătit pe an, în anumite condiții, pentru fiecare pacient.

Zile de concediu pot solicita și angajații care întrețin copii cu vârste mai mici de 11 ani. Aceștia au dreptul la patru zile de muncă la domiciliu pe lună, sau în regim de telemuncă, dacă natura locului de muncă permite acest lucru.

Când pot fi solicitate zile de concediu

Un alt detaliu pe care nu mulți oameni îl cunosc este faptul că tații au dreptul la concediu parental, iar părinții pot solicita timp liber pentru a merge cu cei mici la doctor.

„Urgențe familiale, avem 10 zile cu învoire, dar cu obligația de a recupera aceste zile. În situația în care adoptăm un copil, avem 40 de zile libere și avem și o zi liberă pentru consultații acordate copiilor, și anume 16 ore pe lună, dacă ne ducem cu copilul la medic ca să-l vadă. Tot ceea ce înseamnă dispoziție legală nu poate să ne refuze angajatorul”, spune avocatul expert în dreptul muncii, Costel Gilca, conform observatornews.ro.

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