Un tratament folosit de mulți bărbați poate fi letal pentru animale: „Nu scrie absolut nicăieri”

Este o soluție pe care mulți bărbați o folosesc pentru a ține sub control căderea părului. Însă, deși la prima vedere poate părea a fi o soluție accesibilă și eficientă, ea poate fi foarte periculoasă pentru unele animale de companie.

Tratamentul poate fi letal pentru unele animale Foto: IStock

Mulți bărbați folosesc o combinație de minoxidil și finasteridă pentru a ține sub control căderea părului. Însă, chiar dacă acest truc pare a fi unul util la prima vedere, substanțele pot avea efecte chiar și letale pentru anumite animale de companie.

„Să-i dea Domnul multă sănătate băiatului ăsta care a făcut clipul și tuturor oamenilor care au dat repost, pentru că așa a ajuns informația și la mine. Am aflat că chestia cu care mă dau eu, spray-ul pe care îl folosesc eu, picăturile pe care le folosesc ca să nu chelesc din cauza alopeciei, adică minoxidilul și finasterida, sunt o combinație pe care o aplic o dată pe zi, ca să nu chelesc. Se pare că soluția respectivă este letală pentru câini și pisici”, a transmis Iosif, într-o postare făcută pe Instagram.

Este o combinație care poate fi letală pentru unele animale

Practic, aceste substanțe pot fi atât de periculoase pentru animale încât acestea nici nu trebuie să le ingereze direct pentru a avea probleme. Dacă stăpânii lor au substanțele pe mână, pisicile și câinii pot muri în numai o singură zi.

„Dacă intră în contact cu soluția, nici măcar nu trebuie să o lingă literalmente. Dacă ai soluție pe mâini sau se freacă de o pernă pe care a ajuns soluția, prin pielea animalului ajunge în sistemul cardiovascular, provocându-i un atac cardiovascular. Animalul poate muri în 24 de ore. Și da, nu scrie absolut nicăieri, nu îți spune dermatologul și nici farmacistul la care mergi să îți facă rețeta”, mai spune tânărul.

Mulți bărbați folosesc aceste substanțe

Minoxidilul este folosit pentru a trata hipertensiunea arterială și alopecia, adică căderea părului. Atunci când este aplicată local, substanța poate stimula creșterea părului și se poate găsi sub formă de soluție sau spumă. Rezultatele pot apărea după 2-6 luni și tratamentul trebuie aplicat constant.

Pot exista și efecte secundare pentru oameni, cum ar fi uscăciunea scalpului, mâncărimi, iritații și creșterea nedorită a părului în alte zone. Este important de știut faptul că minoxidilul este foarte toxic pentru pisici și poate fi chiar letal pentru acestea.

„Evident că minoxidilul nu o să-l mai iau deloc. O să iau finasteridă doar, dar, băi, măcar pierd păr, mă rad în cap dacă îmi zicea dermatologul că substanța aia e letală pentru animale. Nici nu luam în considerare tratamentul, nici nu mă uitam de două ori în direcția aia”, a mai spus Iosif în mediul online.