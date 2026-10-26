 Cum poți scăpa de insomnia provocată de stres. Trucurile simple la care trebuie să apelezi înainte de culcare
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Cum poți scăpa de insomnia provocată de stres. Trucurile simple la care trebuie să apelezi înainte de culcare

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Deja știm cu toții cât de important este somnul pentru starea noastră de sănătate. Din păcate, există nenumărate lucruri care ne pot provoca insomnie, iar un fapt ignorat de mulți oameni este simplul stres.

Somnul este foarte important pentru sănătate
Somnul este foarte important pentru sănătate Foto: IStock

Atunci când vine vorba despre factori care ne pot da peste cap somnul, cei mai mulți dintre noi ne gândim imediat la consumul de cafea, alcoolul sau utilizarea calculatorului până la ore târzii. Însă, chiar și simplul stres poate fi de ajuns pentru a ne da peste cap abilitatea de a adormi ușor, potrivit Real Simple.

„Când suntem stresați, organismul activează răspunsul de tip „luptă sau fugi”, ceea ce ne sporește starea de alertă și determină eliberarea unor hormoni ai stresului, precum cortizolul și adrenalina. Deși acest răspuns este util atunci când ne confruntăm cu o amenințare, el poate afecta somnul, mai ales atunci când rămâne activat”, explică medicul și specialista în somn Angela Holliday-Bell.

O rutină simplă poate fi foarte importantă

Practic, somnul ne poate face ca creierul să rămână în alertă, iar acest lucru nu numai că ne va face să adormim mai greu, dar vom observa că ne vom trezi în mijlocul nopții și ne va fi foarte greu să adormim la loc.

Din fericire, există câteva metode la care putem apela pentru a încerca să ținem sub control problema. De exemplu, putem crea o rutină legată de somn, cum ar fi faptul că ne vom trezi constant la aceeași oră.

Stresul poate cauza insomnie

De asemenea, este important să încercăm să ne relaxăm înainte de a ne culca.

„Chiar și 20–30 de minute petrecute făcând ceva relaxant înainte de culcare, cum ar fi să citești sau să asculți muzică liniștitoare, pot ajuta creierul să înțeleagă că este timpul să te pregătești pentru somn”, mai spune specialista.

În plus, este important să ne asigurăm că spațiul din jurul nostru este unul potrivit pentru somn.

„Menținerea unei temperaturi scăzute în dormitor, a întunericului și a liniștii poate contribui la reducerea trezirilor inutile din timpul somnului. O saltea incomodă sau care nu oferă suficient sprijin poate contribui la apariția disconfortului fizic și la treziri frecvente în timpul nopții”, mai avertizează specialista.

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