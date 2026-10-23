De ce miros urât hainele după spălare. Regula de 30 de minute care te scapă de această problemă

Mai mult ca sigur că tuturor ni s-a întâmplat de-a lungul timpului să întindem hainele la uscat și să simțim că au un miros neplăcut. Din fericire, există o metodă simplă care ne va ajuta să scăpăm de această problemă neobișnuită.

Hainele nu trebuie lăsate prea mult timp în mașina de spălat Foto: IStock

Pe măsură ce temperaturile devin tot mai reci și din ce în ce mai multe zile sunt înnorate, mulți dintre noi vom observa că hainele întinse la uscat au căpătat un miros neplăcut. Din fericire, această problemă este una ușor de rezolvat, potrivit express.co.uk.

„Una dintre cele mai simple metode de a preveni apariția mucegaiului, a mirosurilor de stătut și a mirosurilor de umezeală pe hainele proaspăt spălate este să evităm să le lăsăm în mașina de spălat după încheierea programului. Atunci când hainele umede rămân în mașină timp de mai multe ore, mediul cald și umed creează condițiile ideale pentru dezvoltarea mucegaiului”, a explicat experta Karishma Darji, conform sursei citate.

Este o problemă foarte comună

Specialista a mai explicat că, în ciuda faptului că mucegaiul nu este încă vizibil, el tot poate cauza apariția unor mirosuri neplăcute. Iar, de cele mai multe ori, acest lucru înseamnă că hainele vor trebui spălate din nou.

„Încearcă să scoți rufele din mașina de spălat în cel mult 30 de minute de la încheierea ciclului de spălare. Pentru a permite circulația aerului, lasă ușa mașinii de spălat întredeschisă între spălări, pentru a preveni apariția mirosurilor persistente de umezeală în interiorul acesteia”, a sugerat Darji.

Hainele trebuie aerisite corect

De asemenea, trebuie să avem în vedere faptul că diversele haine mai groase de toamnă și iarnă au petrecut ultimele luni în interiorul șifonierului și pot avea un miros ușor neplăcut atunci când le scoatem la purtat.

Potrivit specialistei, aceste haine ar trebui lăsate la aerisit câteva ore înainte de a le purta, iar dacă mirosul persistă, ele vor trebui spălate.

„Uscarea corectă a articolelor tricotate poate influența durata lor de viață, așa că este important să eviți întinderea fibrelor”, a mai spus Darji.