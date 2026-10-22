Ce trebuie să știe șoferii înainte de a cumpăra anvelope noi. Investiția poate ajunge la mii de lei

Siguranța la volan este crucială pentru orice șofer, iar pentru a circula fără probleme pe șosele este important să alegem anvelopele corecte. Acest lucru devine și mai important atunci când temperaturile încep să scadă și condițiile de drum se schimbă complet.

Alegerea corectă a anvelopelor este importantă Foto: Shutterstock

Unii șoferi aleg să scape de grija anvelopelor, motiv pentru care apelează la variantele all-season, în timp ce alți oameni folosesc cauciucuri speciale de iarnă. Potrivit experților, pentru șoferii care circulă aproape exclusiv prin orașe, varianta all-season poate fi una bună. Cu toate acestea, potrivit observatornews.ro, cei care știu că vor ieși din orașe, mai ales pe drumuri de munte și puternic înzăpezite, trebuie să folosească cauciucuri speciale pentru iarnă.

Vechimea anvelopelor este un alt detaliu important pe care șoferii trebuie să-l cunoască. Atunci când este vorba despre cauciucuri care au mai bine de patru–cinci ani, Registrul Auto Român recomandă șoferilor să le verifice și să ceară opinia unui specialist.

Când trebuie schimbate anvelopele

Cei mai mulți producători recomandă șoferilor să schimbe anvelopele la cel mult zece ani de la data fabricației, chiar dacă par a fi într-o condiție bună. La fel de important poate fi și profilul, deoarece limita legală minimă din România și Uniunea Europeană este de 1,6 mm. Însă, iarna, se recomandă ca profilul să nu fie mai subțire de 4 mm.

Atunci când șanțurile anvelopei devin tot mai tocite, evacuarea apei și aderența la șosea vor fi afectate și viața șoferului poate fi pusă în pericol.

Cât costă un set de anvelope

Cei care știu că circulă numai în orașe și aleg să apeleze la anvelope all-season trebuie să știe că un set de patru cauciucuri poate costa între 900 și 2.400 de lei. Iar dacă cumpără anvelope noi și observă semne roșii și galbene pe ele, șoferii trebuie să știe că acestea sunt aplicate deoarece servesc ca indicii pentru mecanici, atunci când este necesară eliminarea vibrațiilor din volan.

Aceste mici semne sunt deosebit de utile pentru vulcanizatori, care pot, astfel, să alinieze anvelopa pe jantă înainte de a strânge prezoanele și înainte de umflare.