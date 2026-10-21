Cafeaua băută înainte de culcare te poate ajuta să adormi mai ușor. Trucul neobișnuit care îi surprinde pe mulți

Atunci când încercăm să adormim mai ușor, cel mai comun sfat pe care îl vom primi este să nu mai consumăm cafea la ore târzii. Însă, există și situații în care această băutură poate deveni surprinzător de utilă, chiar înainte de culcare.

Nenumărați români beau cafea în fiecare zi Foto: Arhivă

Există nenumărate modalități simple care ne vor ajuta să adormim mai ușor. De exemplu, este important să nu consumăm alcool sau cafea la ore târzii și să nu mai folosim telefonul sau calculatorul chiar înainte de culcare. Însă, în anumite situații, o cană de cafea poate fi utilă pentru a ne regla somnul.

Mai precis, potrivit RealSimple, este vorba despre situațiile în care simțim nevoia unui scurt pui de somn după-amiaza. Cafeaua are nevoie, în general, de aproximativ 15-45 de minute pentru a începe să-și facă efectul, acest interval fiind perfect pentru un pui de somn scurt, de 15-20 de minute.

Ce sfaturi oferă specialiștii

Acest tip de somn se bazează pe acțiunea a două elemente importante, adenozina, care contribuie la apariția somnolenței, și cofeina, care îi blochează temporar efectele.

„Adenozina este o substanță chimică implicată în reglarea presiunii de somn. Pe măsură ce rămânem treji pe parcursul zilei, semnalizarea adenozinei contribuie la creșterea nevoii noastre de somn”, explică specialista Karla J. Thompson.

Atunci când bem cafea, cofeina se leagă de receptorii adenozinei, blocându-le temporar activarea și ajutându-ne să ne simțim ca și când am fi plini de energie.

Poți scăpa de senzația de oboseală

Un pui de somn rapid, de numai 10-20 de minute poate fi tot ce avem nevoie pentru a scăpa de senzația de oboseală care ne afectează după-amiaza.

„Dacă o persoană bea cafea imediat înainte de un pui de somn de 15–20 de minute, poate beneficia de o scurtă perioadă de somn odihnitor și revigorant, chiar în momentul în care cofeina începe să-și facă efectul”, mai spune Thompson.

Potrivit specialistei, un astfel de pui de somn scurt ar fi cel mai util în jurul orei 13:00 sau 14:00. Desigur, nu este indicat să consumăm cafea înainte de a merge la culcare seara.