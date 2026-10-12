 Cel mai bun mic dejun pentru sănătatea rinichilor. Alimentul recomandat de nutriționiști
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Cel mai bun mic dejun pentru sănătatea rinichilor. Alimentul recomandat de nutriționiști

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Micul dejun este o masă crucială, care ne va ajuta să începem ziua cu un plus de energie și cu un start cât mai bună, dacă servim alimentele corecte. Iar, atunci când vine vorba despre protejarea sănătății rinichilor, experții spun că există un anumit aliment care trebuie servit dimineața întotdeauna.

Ovăzul cu dovleac și curmale poate fi ideal dimineața
Ovăzul cu dovleac și curmale poate fi ideal dimineața Foto: Shutterstock

Rinichii elimină reziduurile, mențin echilibrul lichidelor și echilibrul acido-bazic, activează vitamina D și produc un hormon care ajută organismul să formeze globule roșii, astfel că îngrijirea lor este benefică pentru întregul organism.

„Rinichii tăi joacă un rol prea puțin apreciat în atât de multe sisteme diferite ale organismului și te ajută să te simți cât mai bine”, spune medicul Melanie Betz, potrivit EatingWell. Iar dacă suntem în căutarea unei rețete perfecte pentru micul dejun, atunci trebuie să știm că ovăzul cu dovleac și curmale poate fi alegerea perfectă!

Este o rețetă foarte simplă

Ovăzul cu dovleac și curmale, pregătit de seară este o alegere delicioasă și sănătoasă, care ne oferă fibre, proteine de origine vegetală și calciu, fără zahăr adăugat. Cei care suferă de o boală cronică de rinichi și urmează o dietă cu aport limitat de potasiu, trebuie să modifice puțin rețeta. Cu toate acestea, nu toate persoanele cu afecțiuni renale trebuie să limiteze aportul de potasiu, așa că trebuie să discutăm întâi cu medicul.

„În loc de sirop de arțar, zahăr brun sau un alt îndulcitor adăugat, rețeta își obține dulceața în principal din curmale. Consumul excesiv de zahăr adăugat poate crește riscul apariției unor afecțiuni metabolice, precum creșterea în greutate, bolile cardiovasculare și inflamația, care pot contribui la dezvoltarea și progresia bolii renale”, spune medicul Shih Min Chang.

Are un nivel foarte scăzut de sare

Această rețetă are aproximativ opt grame de fibre și partea cea mai bună este faptul că în ea nu se găsește nici sare în exces.

„Menținerea unui aport moderat de sodiu este deosebit de importantă, deoarece excesul de sodiu poate favoriza retenția de lichide și creșterea tensiunii arteriale, prezența proteinelor în urină și poate crește riscul formării pietrelor la rinichi”, spune Chang.

Ghid de cumpărături

petre roman mineriada jpg
VideoCe pensie încasează Petre Roman la 80 de ani. Fostul premier face bani și din alte activități: „Muncesc pentru a câștiga un ban în plus” PrimeTime
horoscop 16 22 mai png
Horoscop luni, 12 octombrie. Scorpionii încep săptămâna cu stângul, Capricornul poate primi o mărire de salariu Horoscop
image
„Nu mai cumpărați locuințe șase luni!” Apelul care a aprins disputa despre prețurile locuințelor adevarul.ro
image
Pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă. Cum pot femeile cu copii să iasă mai devreme la pensie și să scape de penalizare adevarul.ro

Parteneri

image
Povestea neștiută a lui Martin Pascual, fundașul golgheter al lui Dinamo: “Un tip fără fițe, foarte modest!” www.fanatik.ro
image
Arma care blochează mușchii în câteva secunde. Motivul pentru care poliţiştii români nu o pot folosi observatornews.ro
image
A cumpărat o poșetă dintr-un second-hand cu 1,5 dolari. După câțiva ani a aflat că valorează 35.000 de dolari www.antena3.ro
image
Ce fel de iarnă vom avea anul acesta? Prima prognoză pentru decembrie 2026, ianuarie 2027 și februarie 2027, emisă de meteorologii EaseWeather www.gandul.ro
image
Imagini neașteptate cu Iulia Vântur și Salman Khan! Cei doi au fost surprinși în timpul unui ritual sacru și au stârnit reacții în rândul fanilor www.wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Copilul de 9 ani cu două „job-uri” în România care câştigă 5000 de lei pe lună. Pe tatăl lui îl ştie toată lumea as.ro
image
Ce salariu încasează Lia Olguța Vasilescu de la Primăria Craiovei. Studiile pe care le are edilul playtech.ro
image
Edi Iordănescu, drumul de la tineretul Stelei la postul de selecţioner al României la Euro 2024: „Dă-o naibii, du-te la Liga 2 undeva!” www.fanatik.ro
image
Cele 3 minciuni ale Arminei care au dat-o afară de la Insula Iubirii. Cu ce i-a mințit pe Radu Vâlcan, propriile colege și chiar pe Marcel www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
E oficial! Divorțează și ei! După 10 ani de căsătorie, ea a depus actele!! La mijloc stau acuzații de abuz verbal și agresiuni fizice!! Detalii scandaloase din mariajul lor au ieșit acum la lumină www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Maria Callas, diva care colecționa rețete pentru mâncăruri pe care nu le gusta niciodată historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce credea Cristofor Columb că va găsi în Lumea Nouă? „Nu am găsit pe aceste insule niciun om monstruos” historia.ro
pelerinaj sf parascheva (1) jpg
Cât te costă un pelerinaj la Iași de Sfânta Parascheva în 2026. Acatiste la 2 lei, lumânări la 10 lei, icoane de mii de lei Național
Meghan Markle foto Profimedia jpg
#Casa Regală a Marii Britanii
Meghan Markle, succes răsunător cu un hanorac caritabil de 100 de dolari! S-a epuizat în ziua lansării. Povestea emoționantă din spatele celor patru cuvinte Internațional
ierburi aromatice
Planta aromatică pe care nutriționiștii o recomandă pentru reducerea riscului de cancer. Se găsește în orice bucătărie Fapt divers
front 1 jpg
Ea transformă dinții umani în bijuterii prețioase. Cât costă un inel Internațional
plante freepik jpg
Când trebuie să aduci plantele din balcon și grădină în casă. Temperatura care le poate pune în pericol Fapt divers
dus adobestock jpg
Greșeala pe care o facem la duș. Ce recomandă dermatologii pentru un ten frumos și un păr sănătos Fapt divers
Frigider FOTO Shutterstock jpg
Trucul cu o simplă foaie de hârtie care te poate ajuta să reduci factura la curent. Cum îți dai seama dacă frigiderul consumă prea mult Fapt divers
Datorii - calcule - facturi FOTO Shutterstock
Facturile la energie s-ar putea scumpi cu 20% în această iarnă! Ce se întâmplă cu ajutorul de 50 de lei pentru românii vulnerabili Național
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Cristela Georgescu susține că fiul său de 14 ani și tatăl ei de aproape 90 de ani au fost păziți de militari înarmați. Dezvăluiri despre perchezițiile DIICOT într-un interviu acordat în SUA actualitate.net