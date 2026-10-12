Cel mai bun mic dejun pentru sănătatea rinichilor. Alimentul recomandat de nutriționiști

Micul dejun este o masă crucială, care ne va ajuta să începem ziua cu un plus de energie și cu un start cât mai bună, dacă servim alimentele corecte. Iar, atunci când vine vorba despre protejarea sănătății rinichilor, experții spun că există un anumit aliment care trebuie servit dimineața întotdeauna.

Ovăzul cu dovleac și curmale poate fi ideal dimineața Foto: Shutterstock

Rinichii elimină reziduurile, mențin echilibrul lichidelor și echilibrul acido-bazic, activează vitamina D și produc un hormon care ajută organismul să formeze globule roșii, astfel că îngrijirea lor este benefică pentru întregul organism.

„Rinichii tăi joacă un rol prea puțin apreciat în atât de multe sisteme diferite ale organismului și te ajută să te simți cât mai bine”, spune medicul Melanie Betz, potrivit EatingWell. Iar dacă suntem în căutarea unei rețete perfecte pentru micul dejun, atunci trebuie să știm că ovăzul cu dovleac și curmale poate fi alegerea perfectă!

Este o rețetă foarte simplă

Ovăzul cu dovleac și curmale, pregătit de seară este o alegere delicioasă și sănătoasă, care ne oferă fibre, proteine de origine vegetală și calciu, fără zahăr adăugat. Cei care suferă de o boală cronică de rinichi și urmează o dietă cu aport limitat de potasiu, trebuie să modifice puțin rețeta. Cu toate acestea, nu toate persoanele cu afecțiuni renale trebuie să limiteze aportul de potasiu, așa că trebuie să discutăm întâi cu medicul.

„În loc de sirop de arțar, zahăr brun sau un alt îndulcitor adăugat, rețeta își obține dulceața în principal din curmale. Consumul excesiv de zahăr adăugat poate crește riscul apariției unor afecțiuni metabolice, precum creșterea în greutate, bolile cardiovasculare și inflamația, care pot contribui la dezvoltarea și progresia bolii renale”, spune medicul Shih Min Chang.

Are un nivel foarte scăzut de sare

Această rețetă are aproximativ opt grame de fibre și partea cea mai bună este faptul că în ea nu se găsește nici sare în exces.

„Menținerea unui aport moderat de sodiu este deosebit de importantă, deoarece excesul de sodiu poate favoriza retenția de lichide și creșterea tensiunii arteriale, prezența proteinelor în urină și poate crește riscul formării pietrelor la rinichi”, spune Chang.