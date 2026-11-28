Vremea se schimbă radical în România, chiar înainte de minivacanța de 1 Decembrie. Bucureștiul și alte 16 județe intră sub cod galben de viscol, iar temperaturile vor coborî brusc. Ninsorile vor fi însoțite de rafale puternice de vânt, care vor împrăștia zăpada și vor face ca frigul să fie resimțit mult mai intens.

Peste 86.600 de infecții respiratorii într-o săptămână Foto: Shutterstock

Capitala se pregătește pentru un episod de iarnă neobișnuit pentru finalul lunii noiembrie. Meteorologii anunță un strat de zăpadă de aproximativ patru centimetri, iar vântul ar putea atinge viteze de până la 60 de kilometri pe oră. Temperaturile vor ajunge sub pragul înghețului chiar și în timpul zilei, iar vremea rece se va menține până marți, inclusiv în ziua paradei de 1 Decembrie.

Peste 86.600 de infecții respiratorii într-o singură săptămână

Schimbarea bruscă a vremii vine într-o perioadă în care numărul îmbolnăvirilor respiratorii este deja ridicat. Institutul Național de Sănătate Publică a raportat peste 86.600 de cazuri de infecții respiratorii acute în ultima săptămână. Cifra este cu 15% mai mare față de cea înregistrată în intervalul precedent.

În unele familii, virozele au ajuns să afecteze mai mulți membri, inclusiv copiii foarte mici. O persoană a povestit despre problemele respiratorii cu care se confruntă un membru al familiei: „Noi de o lună de zile ne confruntăm așa cu o răceală. Nu poate să respire dacă stă pe spate sau lateral”.

Gabriela a ajuns la camera de gardă cu fetița ei, care are doar câteva luni. Femeia a explicat că problemele de sănătate au apărut după ce copilul mai mare a intrat în colectivitatea de la grădiniță.

„Din colectivitate. Cea mare este în colectivitate la grădiniță și vine acasă cu fel și fel de minunății. Non-stop am stat internată. Nu poate să respire și imediat face otită. Cică imunitatea”, au povestit oamenii pentru Observator.

Medicii atrag atenția că temperaturile scăzute și trecerile repetate de la căldura din interior la aerul rece de afară pot reprezenta o provocare pentru organism. Frigul în sine nu provoacă o răceală, însă aerul rece și uscat poate influența capacitatea organismului de a se apăra în fața infecțiilor.

Medicul infecționist Gabriel Nistor a explicat că variațiile de temperatură pot avea efecte asupra organismului, mai ales atunci când oamenii trec brusc din spații încălzite în mediul exterior.

„O să avem o fluctuație de temperatură și asta va avea un efect asupra organismului. O să venim de la căldură din interior, o să ieșim afară, o să ne scadă sistemul imunitar. Atunci, ne putem gândi la tot felul de infecții”, a declarat medicul.

Frigul poate afecta inima și sistemul respirator. Ce recomandă specialiștii

Scăderea accentuată a temperaturilor nu reprezintă un risc doar pentru persoanele care se confruntă cu infecții respiratorii. Medicii avertizează că expunerea bruscă la frig poate afecta în mod special persoanele în vârstă, pacienții cu afecțiuni cardiovasculare și respiratorii, dar și copiii.

Adrian Zoican, medic de medicină de urgență la UPU SMURD Buzău, a atras atenția asupra categoriilor vulnerabile în această perioadă.

„Scăderea bruscă a temperaturii expune în mod deosebit pacienții vârstnici, pacienții cardiovasculari, pacienții respiratori și copilașii”, a menționat specialistul.

Temperaturile foarte scăzute pot determina și creșterea tensiunii arteriale, ceea ce înseamnă un efort suplimentar pentru inimă. Din acest motiv, persoanele care au probleme cardiovasculare trebuie să fie prudente și să evite expunerea bruscă la frig.

Un alt aspect important semnalat de medici este umiditatea din locuințe. Pediatrul Ștefan Pletosu recomandă monitorizarea acesteia cu ajutorul unui higrometru și menținerea unui nivel cuprins între 40% și 60%.

„Să-și cumpere un higrometru și să mențină umiditate în casă între 40 și 60%. Durata de rezistat pe suprafețe a virusului e mult mai mică la zona aceea de mijloc, 40-60%”, a explicat medicul pediatru.

Printre recomandările specialiștilor se numără spălarea frecventă a mâinilor, evitarea spațiilor aglomerate și purtarea hainelor în mai multe straturi. De asemenea, persoanele cu boli cardiovasculare sunt sfătuite să nu treacă brusc de la temperaturile ridicate din interior la frigul de afară.