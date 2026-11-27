O familie din Statele Unite a trecut printr-o experiență medicală dramatică, după ce patru dintre membrii săi au avut nevoie de intervenții chirurgicale majore pe cord deschis. În doar șase luni, Annette Wagner, o femeie în vârstă de 66 de ani, și trei dintre cei șase copii ai săi au fost operați pentru anevrisme periculoase ale aortei, principala arteră a organismului.

O mamă și trei dintre copiii săi au ajuns pe masa de operație Foto: Northwestern Medicine

În spatele problemelor medicale se află o afecțiune genetică rară, numită sindromul Loeys-Dietz. Aceasta afectează țesutul conjunctiv, slăbind structurile care susțin organismul și crescând considerabil riscul unei rupturi a aortei, complicație care poate pune viața în pericol.

Pentru Annette, pericolul a devenit real în iulie anul trecut. Femeia lucra ca dermatolog pediatru când a simțit brusc o durere puternică în piept, pe care a descris-o ca pe o senzație de ruptură. A înțeles imediat că este vorba despre o urgență medicală și a cerut ajutorul unei asistente.

„M-am scuzat, am ieșit din încăpere, am chemat asistenta și i-am spus: «Adu-mi un scaun cu rotile. Se întâmplă astăzi»”, a povestit Annette Wagner, potrivit abc7chicago.com.

Drama mamei a devenit un avertisment pentru cei trei copii

Medicii au stabilit că femeia suferise o disecție de aortă, o afecțiune gravă în care peretele arterei se separă, iar leziunea se întinsese pe întreaga lungime a aortei.

Annette a fost supusă unei intervenții chirurgicale de urgență, după care a avut nevoie de susținerea funcțiilor vitale. A petrecut o perioadă în comă, iar ulterior a fost transferată la Northwestern Medicine, unde medicii specialiști au realizat alte intervenții și au contribuit la salvarea vieții sale.

Experiența prin care a trecut mama lor i-a determinat pe copii să privească mult mai serios riscurile bolii genetice pe care o moșteniseră. Testele genetice efectuate cu mai mulți ani în urmă arătaseră că trei dintre cei șase copii purtau și ei gena asociată sindromului Loeys-Dietz.

Charlie Wagner a mărturisit că a început să înțeleagă gravitatea afecțiunii încă din perioada facultății, când a realizat că nu era vorba despre o problemă medicală minoră, ci despre un pericol real.

După ce au văzut prin ce a trecut mama lor, Charlie, Gavin și Kirstin au decis să nu aștepte apariția unei urgențe. Cei trei au ales să facă operații preventive pentru repararea aortei, înainte ca aceasta să se rupă.

Gavin Wagner a explicat că intervenția înainte de apariția unei complicații grave i s-a părut cea mai bună soluție.

„Nu există niciun motiv să aștepți, pentru că, în timp, există riscul ca aceasta să se rupă brusc, în orice moment. Pentru mine, cel mai important a fost să realizez că pot face operația și că nu mai trebuie să trăiesc cu aceeași teamă”, a declarat acesta.

Medicii au descoperit riscul după un alt caz grav în familie

Povestea medicală a familiei Wagner începuse cu mult înainte de operațiile recente. Cu zeci de ani în urmă, fratele lui Annette suferise o disecție de aortă la numai 38 de ani.

Evenimentul a determinat-o pe femeie să caute explicații și să adune informații despre istoricul medical al rudelor. Datele strânse au ajutat ulterior cercetătorii să identifice mutația genetică responsabilă pentru afecțiunea care afecta mai mulți membri ai familiei.

Medicii de la Northwestern Medicine au explicat că istoricul familial a avut un rol esențial în identificarea riscurilor și în luarea deciziilor privind intervențiile chirurgicale.

Dr. Christopher Mehta, chirurg cardiovascular în cadrul Bluhm Cardiovascular Institute de la Northwestern Medicine, a subliniat că situația celor trei copii necesita o intervenție înainte de apariția unor complicații ireversibile.

„Știam că erau, practic, niște bombe cu ceas și că trebuia să intervenim cât mai repede posibil”, a explicat medicul.

În prezent, Charles, Gavin și Kirstin Wagner și-au reluat activitățile și duc o viață activă, fără teama permanentă că aorta lor s-ar putea rupe în orice moment.

Cicatricile operațiilor au devenit simboluri ale supraviețuirii

După toate încercările prin care au trecut, membrii familiei au rămas cu cicatrici vizibile pe piept, în urma intervențiilor pe cord deschis. Pentru ei, acestea reprezintă acum un semn al faptului că au reușit să depășească o perioadă extrem de dificilă.

Cu ocazia Zilei Recunoștinței, familia Wagner și-a dorit să transmită un mesaj important: oamenii ar trebui să discute deschis despre bolile care au existat în familiile lor și să acorde atenție istoricului medical al rudelor.

În cazul lor, informațiile despre problemele de sănătate ale membrilor familiei au contribuit la descoperirea unei afecțiuni genetice și la luarea unor măsuri care le-ar fi putut salva viața.