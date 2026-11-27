Un fermier din Italia a avut parte de o surpriză uriașă după ce a descoperit într-un pod un sac cu semințe vechi, uitate acolo încă din anii 1990. Fără să știe exact despre ce este vorba, bărbatul le-a aruncat pe o grămadă de gunoi de grajd, iar rezultatul avea să îl lase fără cuvinte.

Ce a descoperit un fermier după ce a plantat semințe vechi de 30 de ani Foto: shutterstock

Grâul cu șapte spice pe aceeași tulpină

Claudio Grossi, agricultor din regiunea Parma, Italia, a observat după o perioadă că o parte dintre semințe au încolțit. Însă una dintre plante s-a dezvoltat într-un mod cu totul neobișnuit. Grâul a ajuns la aproape doi metri înălțime și a produs nu unul, ci șapte spice pe aceeași tulpină.

„Am crezut că este o anomalie a naturii”, a declarat fermierul, potrivit publicației Do Litoral Diario.

Spre deosebire de soiurile comerciale moderne, care dezvoltă de regulă un singur spic, planta descoperită de Grossi avea o structură neobișnuită: un spic central mare și alte șase mai mici dispuse în jurul acestuia.

Boabele aveau, la rândul lor, culori diferite, de la galben și alb până la roșu, verde și negru. Aspectul neobișnuit l-a determinat pe fermier să conserve și să studieze varietatea, pe care a numit-o „grano del miracolo”, adică „grâul-minune”.

Legătura neașteptată cu un pasaj biblic

În încercarea de a găsi explicații, italianul a consultat numeroase cărți de agricultură, însă fără succes. Răspunsul a venit dintr-o direcție cu totul neașteptată.

Citind un pasaj din Cartea Genezei, Grossi a remarcat descrierea visului faraonului interpretat de Iosif, în care apăreau șapte spice crescute pe aceeași tulpină. Fermierul a observat asemănarea izbitoare cu planta descoperită pe terenul său și a decis să afle originea semințelor.

Ani mai târziu, cercetătorii de la Universitatea din Parma au analizat grâul și au stabilit că este vorba despre specia Triticum turgidum, cunoscută și sub numele de „poulard wheat”, un soi vechi cultivat cândva în zona mediteraneană.

Analizele au arătat că acest grâu conține niveluri mai ridicate de fosfor și fier decât multe soiuri moderne și are o cantitate mai redusă de gluten. De asemenea, cercetătorii au identificat aminoacizi precum lizina, triptofanul și arginina.

Rezistă mai bine la secetă

Pe lângă aspectul spectaculos, fermierul a observat și alte avantaje. Soiul vechi s-a dovedit mai rezistent la secetă, crește mai înalt decât buruienile și poate fi cultivat cu mai puține intervenții chimice.

Există însă și dezavantaje. Din cauza înălțimii mari, plantele sunt mai vulnerabile la vânt puternic, ploi și grindină, ceea ce poate duce la pierderi înainte de recoltare.

După numeroase experimente, Grossi a început să transforme boabele în făină și să producă pâine. Deși aluatul se comporta diferit față de cel obținut din grâul comercial, produsul final a fost apreciat pentru gustul său dulceag și aroma asemănătoare nucilor.

În timp, făina obținută din acest soi rar a ajuns să fie comercializată în magazine și utilizată de brutării și restaurante din Italia, contribuind la salvarea unei varietăți agricole aproape dispărute.