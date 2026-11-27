Creșterea porcilor, găinilor, iepurilor și a altor animale în cuști ar putea deveni istorie în fermele din Uniunea Europeană, după o hotărâre importantă pronunțată miercuri, 25 noiembrie 2026, de Tribunalul Uniunii Europene.

O schimbare majoră pentru milioane de animale din Europa Foto: pexels

Instanța europeană a decis că Executivul comunitar nu și-a respectat obligațiile asumate încă din 2021 și trebuie să prezinte un calendar actualizat și clar pentru propunerile legislative promise în urma inițiativei cetățenești „End the Cage Age”.

Deși hotărârea nu impune o interdicție imediată în fermele din Europa și nici nu stabilește data exactă de la care cuștile vor dispărea, ea reprezintă o victorie majoră pentru organizațiile de protecție a animalelor și pentru cei aproape 1,4 milioane de cetățeni europeni care au semnat petiția.

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Campania „End the Cage Age”, lansată în septembrie 2018 de organizația Compassion in World Farming și susținută de peste 170 de organizații europene, a reușit să strângă până în octombrie 2020 aproape 1,4 milioane de semnături validate din 18 state membre. Inițiatorii au atras atenția că peste 300 de milioane de animale de fermă din UE își petrec o mare parte din viață în spații extrem de restrânse scroafe în boxe în care nu se pot întoarce, iepuri în cuști în care nu pot sta în poziție verticală și găini ouătoare private de comportamentele lor naturale, citează Adevărul.

La 30 iunie 2021, Comisia Europeană a promis oficial că va prezenta până la finalul anului 2023 o propunere legislativă pentru eliminarea treptată a cuștilor. Termenul a expirat însă fără niciun proiect de lege, iar în februarie 2024 Executivul comunitar a transmis doar că își menține intenția, fără a oferi un calendar concret motiv pentru care organizatorii campaniei au dat Comisia în judecată. Tribunalul UE a stabilit acum că instituția este obligată să comunice un nou calendar atât timp cât își menține angajamentul.

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Potrivit strategiei europene pentru sectorul creșterii animalelor, publicate în iulie 2026, Comisia Europeană a schițat deja primele etape legislative, urmând ca regulile finale și perioadele de tranziție să fie negociate ulterior cu Parlamentul European și Consiliul UE:

Găinile ouătoare și puii de carne: Primele propuneri legislative sunt așteptate până la sfârșitul anului 2026, vizând eliminarea treptată a cuștilor pentru găinile ouătoare și revizuirea condițiilor de creștere pentru păsările de carne.

Porcii: Revizuirea legislației este programată pentru trimestrul al doilea din 2027, una dintre direcții fiind înlocuirea boxelor individuale cu sisteme de țarcuri care să le ofere animalelor mai mult spațiu de mișcare.

Iepurii, vițeii, rațele, gâștele și prepelițele: Pentru aceste specii vizate de inițiativa cetățenească, Comisia nu a anunțat încă termene legislative comparabile.

Pentru ca tranziția să nu îi pună în dificultate pe fermierii europeni care vor avea nevoie de investiții majore pentru a-și adapta fermele și echipamentele, Comisia are în vedere sprijin financiar prin Politica Agricolă Comună, dar și introducerea unor standarde echivalente de bunăstare pentru produsele importate din afara UE, astfel încât producătorii europeni să nu fie dezavantajați pe piață.