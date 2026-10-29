 România, printre țările cu cele mai periculoase drumuri din UE. Doar Bulgaria are mai multe decese rutiere
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România, printre țările cu cele mai periculoase drumuri din UE. Doar Bulgaria are mai multe decese rutiere

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România se află pe locul al doilea în Uniunea Europeană în clasamentul mortalității rutiere, după Bulgaria, potrivit datelor finale pentru 2025 publicate de Comisia Europeană. Pe șoselele românești s-au înregistrat 68 de decese la un milion de locuitori, o rată de peste trei ori mai mare decât cea din Suedia, țara cu cele mai sigure drumuri din acest punct de vedere.

România, printre țările cu cele mai periculoase drumuri din UE.
România, printre țările cu cele mai periculoase drumuri din UE. Foto: arhiva

România continuă să se confrunte cu probleme serioase în ceea ce privește siguranța rutieră, iar cele mai recente statistici europene confirmă amploarea fenomenului. În 2025, țara noastră a raportat 68 de persoane decedate în accidente rutiere la fiecare milion de locuitori, fiind depășită în acest clasament negativ doar de Bulgaria.

Datele finale publicate marți de Comisia Europeană arată că diferențele dintre statele membre rămân semnificative, chiar dacă numărul victimelor accidentelor rutiere a scăzut la nivelul Uniunii Europene. În timp ce unele țări au reușit să mențină mortalitatea la valori reduse, România se numără în continuare printre statele în care riscul de a-ți pierde viața într-un accident rutier este ridicat.

România, pe locul al doilea în UE la mortalitatea rutieră

Statisticile europene pentru anul 2025 plasează România printre țările cu cele mai ridicate rate ale deceselor în accidente rutiere. Bulgaria ocupă primul loc, cu 71 de decese la un milion de locuitori, urmată de România și Croația.

Clasamentul evidențiază diferențe importante între statele membre ale Uniunii Europene.

  • Bulgaria: 71 de decese la un milion de locuitori;
  • România: 68 de decese la un milion de locuitori;
  • Croația: 65 de decese la un milion de locuitori;
  • Danemarca: 24 de decese la un milion de locuitori;
  • Suedia: 19 decese la un milion de locuitori.

Raportată la populație, mortalitatea rutieră din România este de peste trei ori mai mare decât cea din Suedia. Diferența arată cât de inegal este distribuit riscul rutier în Europa și cât de mult mai este de făcut pentru îmbunătățirea siguranței pe șoselele românești.

Comisia Europeană subliniază că România, Bulgaria și Croația continuă să înregistreze cele mai ridicate rate ale mortalității rutiere din Uniunea Europeană, chiar dacă, începând din 2019, au fost înregistrate progrese în mai multe state.

Mai puține victime pe drumurile europene în 2025

La nivelul Uniunii Europene, 19.350 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere în cursul anului 2025. Numărul este cu 3% mai mic decât în 2024, ceea ce înseamnă aproximativ 580 de decese în minus.

Comparativ cu 2019, înaintea pandemiei de COVID-19, scăderea este și mai consistentă. Bilanțul anual al victimelor a coborât cu 15%, echivalentul a aproximativ 3.400 de vieți salvate.

Aceste cifre indică o evoluție favorabilă pentru siguranța rutieră europeană, însă progresul nu este uniform. În timp ce state precum Suedia și Danemarca înregistrează rate scăzute ale mortalității, țările din partea de sus a clasamentului continuă să aibă dificultăți în reducerea numărului de victime.

Pentru România, provocarea rămâne aceea de a transforma progresele generale în rezultate concrete, prin măsuri care să reducă riscul accidentelor grave și să protejeze participanții la trafic.

Ce arată primele date din 2026 despre accidentele rutiere

Pe lângă bilanțul final pentru 2025, Comisia Europeană a prezentat și date preliminare privind evoluția accidentelor mortale în prima jumătate a anului 2026.

Potrivit informațiilor disponibile, mai multe state membre au raportat scăderi ale numărului de decese rutiere cu peste 5% față de aceeași perioadă a anului precedent, comparativ cu numărul țărilor în care mortalitatea a crescut.

Datele sunt provizorii și nu permit, deocamdată, formularea unei concluzii definitive asupra întregului an. Comisia Europeană anunță că va continua să urmărească evoluția indicatorilor și să sprijine statele membre în eforturile de reducere a accidentelor.

Monitorizarea este importantă mai ales în contextul diferențelor dintre țări și al necesității de a identifica măsurile care contribuie cel mai eficient la prevenirea tragediilor rutiere.

Comisarul european pentru transport: „Fiecare viață pierdută pe drumurile noastre este prea mult”

Reprezentanții Comisiei Europene atrag atenția că siguranța rutieră nu trebuie privită doar ca o chestiune de respectare a legislației, ci și ca o responsabilitate față de viețile oamenilor.

Apostolos Tzitzikostas, comisarul european pentru transport sustenabil și turism, a subliniat importanța prevenirii accidentelor și a protejării tuturor participanților la trafic.

Siguranța rutieră înseamnă mai mult decât norme și reglementări. Ea înseamnă protejarea vieților omenești și prevenirea tragediilor care afectează familii și comunități din întreaga Europă. În Uniunea Europeană, fiecare viață pierdută pe drumurile noastre este prea mult”, a declarat comisarul european.

Oficialul a explicat că obiectivul este ca oamenii să poată călători în siguranță, indiferent de destinație sau de mijlocul de transport ales.

„Aceasta înseamnă să ne facem drumurile mai sigure, să consolidăm prevenirea și să ne asigurăm că fiecare călătorie se încheie în siguranță”, a adăugat Tzitzikostas.

UE vrea să reducă la jumătate numărul victimelor accidentelor rutiere până în 2030

Reducerea numărului de persoane care mor în accidente rutiere reprezintă unul dintre obiectivele majore ale politicilor europene în domeniul transporturilor.

Uniunea Europeană și-a propus ca, până în 2030, să reducă la jumătate atât numărul deceselor rutiere, cât și pe cel al persoanelor grav rănite în accidente. Atingerea acestei ținte presupune eforturi susținute din partea tuturor statelor membre, în special a celor care înregistrează cele mai ridicate rate ale mortalității.

În acest context, pe 23 noiembrie 2026 este programată la Bruxelles Conferința UE privind siguranța rutieră, eveniment care marchează jumătatea perioadei de aplicare a strategiei europene pe zece ani.

Cu această ocazie vor fi anunțați și câștigătorii Premiilor pentru excelență în siguranța rutieră din 2026.

Pentru România, datele publicate de Comisia Europeană reprezintă un semnal de alarmă: deși numărul victimelor scade la nivel european, țara noastră rămâne aproape de vârful clasamentului mortalității rutiere. Reducerea decalajului față de statele cu drumuri mai sigure va necesita măsuri constante de prevenție și îmbunătățirea siguranței pentru toți participanții la trafic.

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