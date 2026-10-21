 Parlamentul European schimbă regulile pentru zborurile anulat. Ce trebuie să știe pasagerii
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Parlamentul European schimbă regulile pentru zborurile anulat. Ce trebuie să știe pasagerii

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Parlamentul European a adoptat oficial, în sesiunea plenară din 20 octombrie 2026, acordul privind consolidarea drepturilor pasagerilor în Uniunea Europeană, document negociat alături de Consiliu și Comisia Europeană.

Noi măsuri europene pentru zborurile anulate: ce se întâmplă cu biletele luate prin agenție
Noi măsuri europene pentru zborurile anulate: ce se întâmplă cu biletele luate prin agenție Foto: pexels.com

Acesta aduce proceduri simplificate pentru recuperarea banilor pe călătoriile anulate sau întârziate, elimină blocajele birocratice dintre companiile aeriene și intermediari și introduce măsuri de sprijin pentru persoanele cu dizabilități.

Termen clar pentru recuperarea banilor în cazul zborurilor anulate

Cea mai importantă schimbare vizează situațiile în care călătorii au achiziționat bilete de avion prin intermediul agențiilor de turism și au dreptul legal la restituirea contravalorii acestora.

Până acum, pasagerii erau prinși frecvent la mijloc într-un joc al pasării responsabilității între compania aeriană și comerciantul intermediar.

Conform noilor reglementări, dacă agenția a plătit biletul către transportator din fonduri proprii, compania aeriană are la dispoziție un termen strict de maximum șapte zile pentru a transfera banii către agenție.

Din acel moment, agenția de turism este obligată prin lege să vireze suma integrală în contul clientului în cel mult șapte zile. 

Comisioanele agențiilor de turism și transportul gratuit al însoțitorilor

Regulamentul european instituie regula restituirii integrale a sumei plătite de călător, inclusiv comisionul de intermediere perceput de agenție, dacă transportul nu a mai fost executat.

Această măsură a stârnit îngrijorare în rândul operatorilor din turism, Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) și organizația europeană ECTAA subliniind că serviciul de rezervare a fost deja prestat, iar anularea cursei ține exclusiv de compania de transport.

"Această obligaţie ridică o problemă importantă pentru agenţiile de turism, întrucât, din perspectiva acestora, serviciul de rezervare a fost deja prestat, iar anularea zborului sau neexecutarea transportului nu le este imputabilă", punctează reprezentanţii ANAT

Ca un compromis, s-a introdus o derogare pentru microîntreprinderi: agențiile foarte mici vor putea reține o parte din comision, însă doar dacă pasagerul a fost informat clar și transparent înainte de încheierea tranzacției.

Pe lângă componenta financiară, regulamentul acordă o atenție deosebită persoanelor cu mobilitate redusă sau dizabilități. Pe lângă asistență gratuită garantată pe toată durata călătoriei, acestea vor putea beneficia în anumite condiții de transportul gratuit al unui însoțitor.

Când intră în vigoare noile prevederi și protecția datelor clienților

 Companiile aeriene vor putea folosi datele de contact transmise de agenții exclusiv pentru informări operaționale de urgență (anulări, întârzieri sau schimbări de poartă), fiindu-le interzis să utilizeze aceste date pentru campanii de marketing direct fără consimțământul pasagerilor.

"Protecţia datelor şi a relaţiei comerciale dintre agenţie şi client rămâne esenţială pentru funcţionarea unei pieţe concurenţiale şi pentru menţinerea distribuţiei independente a serviciilor de transport", subliniază asociaţia potrivit Pro Tv.  

Textul adoptat de Parlamentul European urmează să primească validarea formală a Consiliului UE și să fie publicat în Jurnalul Oficial.

Termenul oficial stabilit pentru intrarea în vigoare a noilor reguli este data de 23 octombrie 2027, dată la care noul mecanism va deveni obligatoriu pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Ghid de cumpărături

Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu jpg
Andreea Marin, un nou început după despărțirea de Adrian Brâncoveanu? Ce a dezvăluit despre viața amoroasă Vedete românești
banner bucatar sorin bontea jpg
Alimentul care nu lipsește niciodată din frigiderul lui Sorin Bontea! Cine gătește, de fapt, în familia juratului MasterChef Vedete românești
image
Vești pentru pensionarii militari: indexarea ar putea fi mai mare decât la civili. Ce spune ministrul Muncii despre vârsta de pensionare adevarul.ro
image
Mai merită să revii în România în 2027? Dilema unei românce din Irlanda, cu soț german și 30.000 de euro puși deoparte adevarul.ro

Parteneri

image
Lovitură teribilă pentru Denis Drăguș chiar înainte de FCSB – Rapid. Exclusiv www.fanatik.ro
image
24 de români morți după ce au căzut de pe trotinetă. Cazul lui Denis, mort la 13 ani, după 3 săptămâni de comă observatornews.ro
image
Ce ar însemna impozitul la valoarea de piață. Economist: "Taxa pe o casă în București ar putea ajunge la 12.000 de euro pe an" www.antena3.ro
image
Elena Udrea comentează dezvăluirea Gândul despre like-urile ”fantomă” de pe pagina fostului premier Ilie Bolojan: ”Sunt boții, fără discuție” www.gandul.ro
image
Cât este stimulentul de inserție în 2026 și cine beneficiază de el www.wowbiz.ro
image
Clipe de coșmar pentru Dinu Maxer! A ajuns de urgență la spital, cu ochiul grav lovit: „Mi-a traumatizat ochiul drept” www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Marea sportivă a renunţat la averea de milioane de euro după ce l-a găsit pe Isus. „Dumnezeu mi-a cerut să demisionez” as.ro
image
Ce este START Reforma Administrativă și cine ar putea fi avantajat. Cum se vor putea uni localitățile din România playtech.ro
image
Dumitru Dragomir știe de ce prietenul „Pescobar” s-a băgat sponsor la Steaua: „E băiat deștept!” www.fanatik.ro
image
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Ce i-a spus Petre Roman fiicei sale, Oana Roman, în legătură cu silueta ei. Vedeta a fost uimită de cuvintele părintelui său. „Cum a intrat pe ușă mi-a spus...” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Will & Kate, gest menit să ”le dea peste nas” lui Harry și Meghan? Alegerea lor dinaintea dineului pare a fi o lecție pentru Ducii de Sussex okmagazine.ro
image
La dineul de stat, Kate a strălucit! Prințesa de Wales a acaparat atenția tuturor, cu rochia galbenă și diadema celebră okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Dispariția Zborului 19 în Triunghiul Bermudelor. O tragedie aviatică rămasă fără explicație historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Revolta de pe Bounty: răzvrătirea care a sfidat Marina Regală britanică și a dat naștere unei legende historia.ro
rocă jpg
Piatra rară care se vinde cu 5.000 de euro gramul. Cum o poți recunoaște și unde poate fi găsită Fapt divers
înșelăciune Iași jpg
O achiziție de 130.000 de euro s-a transformat într-un coșmar pentru o femeie din Iași. Ce a pățit: „Ajungem în stradă!” Național
tânăr dispărut în Argentina jpg
9.000 de euro, recompensă pentru găsirea unui tânăr dispărut în urmă cu 5 luni. Trei polițiști au fost arestați Internațional
dovleci de Halloween jpg
Ce fel de dovleci se sculptează pentru Halloween. Soiul cel mai potrivit pentru decorațiuni Fapt divers
cultura fructul dragonului jpg
Fructul rezistent la secetă care a îmbogățit un fermier. Cum a ajuns la un profit anual de 185.000 de euro dintr-o plantă exotică Fapt divers
cauciucuri jpg
Ce indică semnele roșii și galbene aplicate pe cauciucurile noi. Detaliul ignorat de aproape toți șoferii Fapt divers
walt wizard statuie papa profimedia jpg
I-a făcut statuie Papei Leon! Artistul Walt Wizard a realizat sculptura din silicon medical Internațional
islanda spaniol1 jpeg
Ce spune un tânăr despre condițiile de muncă din Islanda. Orele suplimentare sunt plătite cu un spor de 90% Internațional
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net