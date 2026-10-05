 Planul terifiant al copilotului FlyDubai, care l-a înjunghiat pe căpitan. Ce le-a spus anchetatorilor
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Planul terifiant al copilotului FlyDubai, care l-a înjunghiat pe căpitan. Ce le-a spus anchetatorilor

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Hamam al-Hammami, cetățean al Omanului și copilotul zborului FlyDubai ce era să se transforme într-o adevărată tragedie, a recunoscut în timpul interogatoriului care a fost planul său.

Hamam al-Hammami, copilotul zborului FlyDubai.
Hamam al-Hammami, copilotul zborului FlyDubai. Foto: X

Aeronava zbura de la Dubai spre Tel Aviv, Israel, iar copilotul l-a atacat și înjunghiat pe pilot și a încercat să devieze cursa. Hamam al-Hammami le-a spus anchetatorilor că voia să prăbușească avionul chiar în aeroportul Ben Gurion.

Ce plan avea copilotul terorist de la FlyDubai

Copilotul companiei FlyDubai, acuzat că l-a atacat pe căpitanul său în timpul zborului, ar fi plănuit să prăbușească aeronava pe un aeroport israelian, potrivit unui raport recent. Cetățeanul omanez Hamam al-Hammami le-a declarat anchetatorilor că plănuise să zboare cu aeronava la Tel Aviv înainte de a se prăbuși într-o clădire a terminalului sau într-un alt avion de pe aeroportul Ben Gurion, potrivit Canalului 13 și News24, citat de hindustantimes.com. 

Conform relatărilor din presa israeliană, suspectul a declarat că plănuise, de asemenea, să-l ucidă pe căpitanul Smit Machchhar în interiorul cabinei de pilotaj și apoi să preia controlul avionului. Canal 13 a relatat că presupusul complot ar fi fost pus la cale înainte ca al-Hammami să se alăture companiei aeriene. Anchetatorilor li s-a spus că a ales FlyDubai deoarece opera zboruri către Israel.

„M-am uitat la ce companie aeriană zboară la Tel Aviv. De aceea am ales Flydubai. Am planificat totul chiar înainte de a fi acceptat”, a spus el.

Al-Hammami le-a mai spus anchetatorilor că a folosit călătoriile anterioare în Israel pentru a aduna informații și a-și face planurile. Deși inițial voia să comită atacul în iulie, și-a schimbat strategia după ce s-a împrietenit cu unul dintre membrii echipajului. Se presupune că plănuise ca, în cazul în care nu va putea ajunge în Israel, să prăbușească aeronava într-o bază militară americană din Iordania.

Cazul încă este investigat

Al-Hammami a intervenit și asupra comenzilor aeronavei în timpul atacului, oprind motoarele. Aeronava a coborât la o altitudine de 4.900 de metri în mai puțin de un minut. Poliția a lansat o anchetă comună în urma unor rapoarte conform cărora al-Hammami a studiat ingineria timp de trei ani în Melbourne, între 2015 și 2017. Anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă a fost radicalizat în timp ce se afla în Australia.

Conform rapoartelor, lui al-Hammami i s-a interzis să zboare în Oman din cauza îngrijorărilor legate de opiniile sale extremiste. Nu este clar cum i s-a permis să opereze un zbor care transporta pasageri către Israel. Și autoritățile australiene de combatere a terorismului examinează acum antecedentele copilotului.

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