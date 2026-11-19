Teodora avea doar 17 ani și toată viața înainte. Elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Iulia Hașdeu” din București, adolescenta era pasionată de teatru și făcea parte dintr-o trupă dedicată acestei activități. Destinul ei s-a frânt însă într-o dimineață, în timp ce mergea spre școală. Fata a fost lovită de o autospecială de salubritate care efectua manevre de mers înapoi pe o stradă dintre blocuri. Trupul ei a fost descoperit ulterior de un trecător, care a alertat autoritățile.

Durere după moartea Teodorei, fata ucisă de maşina de gunoi Foto: captură video

Moartea adolescentei a provocat durere și revoltă în rândul celor care o cunoșteau. Teodora împlinise 17 ani cu doar câteva zile înainte de tragedie și se pregătea, ca în fiecare dimineață, să ajungă la cursuri.

Teodora era elevă la Colegiul Național „Iulia Hașdeu” și iubea teatrul

Adolescenta învăța în clasa a XI-a la unul dintre liceele cunoscute din Capitală și făcea parte dintr-o trupă de teatru. Cei care au cunoscut-o o descriu ca pe o tânără veselă, energică și mereu cu zâmbetul pe buze.

Mama unei colege a povestit cât de mult a impresionat-o personalitatea fetei și cât de greu este de acceptat vestea dispariției sale.

„Era tot timpul plină de viață, era ca un soare, tot timpul era veselă, cred că n-am văzut-o niciodată tristă. Ştii că ţi-am zis dimineață că era întinsă o fată pe jos și tocmai o lua poliţia cu folia, ea nu a apucat să o vadă, a văzut doar că e accident. Zice era Miruna (n.r. Teodora). I-am zis să plece, am înțeles că le-au dat oricum drumul de la şcoală”, a povestit femeia, potrivit Observator.

Cum s-a produs accidentul în care a murit adolescenta

Tragedia s-a petrecut în timp ce Teodora se îndrepta spre liceu. O autospecială de gunoi a lovit-o în timpul unei manevre de mers înapoi, pe o stradă dintre blocuri. La volan se afla un tânăr de 26 de ani, care era singur în cabină, utilajul fiind dotat cu un sistem ce permite ridicarea deșeurilor fără ajutorul altor angajați.

După impact, șoferul și-a continuat traseul pentru a colecta gunoiul din zonă, fără să anunțe accidentul. A fost identificat și oprit de polițiști la câteva străzi distanță, la peste trei ore de la primul apel la 112.

Trupul fetei a fost observat de un trecător, în apropierea unei ghene de gunoi. Acesta a sunat la numărul de urgență, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru adolescentă. Autoritățile urmează să stabilească exact când a survenit decesul și împrejurările în care s-a produs tragedia.

Ce spun polițiștii despre șoferul autospecialei

Reprezentanții Brigăzii Rutiere au oferit detalii despre primele verificări efectuate în acest caz. Șoferul a fost testat pentru consumul de alcool și substanțe interzise, iar rezultatele au fost negative.

„La 7:38 a fost al doilea apel. La 7:35 a fost primul apel în care înțeleg că s-a sesizat faptul că se află o persoană pe partea carosabilă. Nu se știa în ce stare. Vorbim despre un accident de circulaţie în care o mașină de salubritate a lovit această tânără. Acest bărbat a fost testat, rezultatele indicate au fost zero pentru consum de alcool și negativ pentru substanțe psihoactive și, totodată, i s-au recoltat și probe biologicie la sediul INML”, a declarat Claudiu Costea, purtătorul de cuvânt al Brigăzii Rutiere București.

La rândul său, un localnic a încercat să înțeleagă cum a fost posibil ca șoferul să nu observe adolescenta.

„Zice că pe mijlocul străzii era. Cu ce viteza a putut să vină că doar... nu pot să-mi dau seama. Atâtea zile a avut...”, a spus o persoană.

Anchetatorii vor analiza și imaginile surprinse de camerele video montate pe autospeciala de salubritate, care ar putea clarifica împrejurările exacte ale accidentului. Reprezentanții Direcției de Salubritate din Sectorul 3 au precizat că șoferul nu a mai fost implicat în alte accidente și au anunțat că au început o anchetă internă, în paralel cu cercetările desfășurate de polițiști.