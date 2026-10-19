 Reguli noi pentru cei care merg cu trotineta electrică. Ce cursuri ar putea fi obligați să urmeze
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Reguli noi pentru cei care merg cu trotineta electrică. Ce cursuri ar putea fi obligați să urmeze

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Autoritățile pregătesc măsuri mai stricte pentru utilizatorii trotinetelor electrice, în contextul numărului tot mai mare de accidente produse în trafic. Potrivit datelor Brigăzii Rutiere, de la începutul anului, în București, două persoane și-au pierdut viața, iar alte 62 au fost rănite grav în accidente în care au fost implicate trotinete electrice. În acest context. șoferii de trotinete ar fi nevoiți să urmeze mai multe cursuri.

Trotinete electrice FOTO Shutterstock
Foto: Shutterstock

Amenzi pentru cei care nu urmează cursurile

Conform proiectului legislativ, utilizatorii trotinetelor electrice ar urma să fie obligați să participe la cursuri dedicate regulilor de circulație și măsurilor de prevenire a accidentelor. Scopul acestora este creșterea nivelului de siguranță atât pentru conducătorii de trotinete, cât și pentru ceilalți participanți la trafic.

Persoanele care nu respectă această obligație ar putea fi sancționate cu amenzi de până la 1.000 de lei. Totuși, specialiștii în mobilitate urbană atrag atenția că simpla parcurgere a unui curs nu este suficientă pentru a elimina comportamentele riscante din trafic.

„Un simplu curs sau promovarea acestuia nu garantează un comportament responsabil. De aceea avem nevoie de Brigada Rutieră în stradă, nu doar pentru fluidizarea traficului, ci și pentru acțiuni de control și prevenție”, a explicat Bogdan Cazacioc, reprezentant al inițiativei civice pentru mobilitate urbană durabilă „Vrem Schimbare”.

Numărul trotinetelor electrice este în continuă creștere

În ultimii ani, trotinetele electrice au devenit o alternativă tot mai populară la transportul clasic, mai ales în marile orașe aglomerate. În prezent, persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani pot circula cu o trotinetă electrică fără permis de conducere, cu respectarea regulilor de circulație și a limitei maxime de viteză de 25 km/h.

Mulți utilizatori consideră că acest mijloc de transport îi ajută să economisească timp și bani. Pe de altă parte, șoferii și specialiștii în siguranță rutieră susțin că este nevoie de măsuri suplimentare pentru reducerea riscurilor din trafic.

Printre propunerile vehiculate se numără obligativitatea purtării căștii de protecție, introducerea unei forme de asigurare și o pregătire minimă privind regulile de circulație, în special pentru tinerii care folosesc frecvent trotinetele electrice.

De ce trotinetele electrice pot provoca leziuni grave

Spre deosebire de mașini, trotinetele electrice nu oferă utilizatorului aproape nicio formă de protecție în momentul unui impact, iar dimensiunile reduse și stabilitatea mai scăzută pot transforma o cădere aparent banală într-un accident cu urmări serioase.

Noul studiu indică un risc crescut de leziuni cerebrale în rândul persoanelor care folosesc trotinete electrice, comparativ cu cei care circulă pe biciclete sau motociclete.

Situația devine și mai îngrijorătoare în cazul copiilor, considerați printre cei mai expuși atunci când folosesc astfel de vehicule.

Un factor important este reprezentat de purtarea căștii de protecție. În cazul unei căderi sau al unei coliziuni, protejarea capului poate face diferența între o accidentare minoră și una severă, motiv pentru care specialiștii insistă asupra importanței echipamentului de protecție.

Peste 1.800 de accidente cu trotinete electrice, într-un singur an

Fenomenul nu este unul izolat în România, iar statisticile privind accidentele de circulație în care sunt implicate trotinete electrice indică o problemă care a devenit tot mai vizibilă.

În cursul anului trecut au fost raportate peste 1.800 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice, iar bilanțul a inclus și 14 persoane decedate.

Creșterea numărului de utilizatori, extinderea serviciilor de închiriere și folosirea trotinetelor în zonele aglomerate ale orașelor au făcut ca aceste vehicule să fie tot mai prezente în traficul urban. În același timp, comportamentul participanților la trafic și respectarea regulilor de circulație rămân elemente esențiale pentru reducerea numărului de accidente.

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