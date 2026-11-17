Un accident rutier în care a fost implicat un microbuz școlar s-a produs marți dimineață, 17 noiembrie, pe DN 6, pe ruta București-Alexandria, în apropierea localității Gorneni, județul Giurgiu. La bordul vehiculului se aflau 12 elevi și un adult. În urma incidentului, trei persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Foto: Facebook

Microbuz cu 12 elevi la bord, răsturnat în afara șoselei

Potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, microbuzul care efectua transportul elevilor a ieșit de pe partea carosabilă și s-a răsturnat în afara drumului.

În momentul producerii accidentului, în vehicul se aflau 12 copii și un însoțitor. Primele date arată că doi dintre elevi, precum și adultul care îi însoțea, au suferit răni ușoare.

Reprezentanții Poliției au confirmat producerea evenimentului rutier printr-o informare oficială.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 6 București-Alexandria, în apropierea localității Gorneni, județul Giurgiu, un microbuz de transport elevi, în care se aflau 12 copii și un însoțitor, a părăsit suprafața de rulare și s-a răsturnat în afara carosabilului”, a anunțat instituția marți.

Doi elevi și un adult au fost răniți

În urma răsturnării microbuzului, trei persoane au avut nevoie de asistență medicală. Este vorba despre doi copii și adultul care îi însoțea. Potrivit primelor informații, toate cele trei victime au suferit leziuni ușoare și au fost evaluate medical la locul accidentului.

Până la acest moment, nu au fost anunțate informații despre alte persoane rănite în urma incidentului.

Trafic restricționat pe DN 6, în apropiere de Gorneni

Accidentul a avut consecințe și asupra circulației rutiere. Pe DN 6, pe sensul de deplasare București–Alexandria, traficul se desfășoară alternativ, pe un singur fir, în zona în care s-a produs răsturnarea microbuzului.

Restricțiile temporare pot provoca întârzieri pentru conducătorii auto care tranzitează sectorul de drum din județul Giurgiu. Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza, să respecte indicațiile polițiștilor și să manifeste prudență în apropierea locului accidentului.

Cauzele accidentului din județul Giurgiu nu sunt cunoscute

Deocamdată, autoritățile nu au precizat ce a determinat microbuzul să părăsească partea carosabilă și să se răstoarne. Împrejurările exacte ale producerii accidentului urmează să fie stabilite.

Nu au fost oferite nici informații suplimentare privind vârsta copiilor, școala la care învață sau destinația către care se îndreptau în momentul producerii evenimentului rutier.

Informațiile prezentate sunt cele comunicate în primele raportări ale autorităților, iar eventualele date noi privind accidentul de pe DN 6 pot completa tabloul intervenției din apropierea localității Gorneni.