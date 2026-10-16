Accident grav în Craiova: Planul Roșu de Intervenție, activat după impactul dintre un autobuz și un autoturism. O persoană, în stop cardio-respirator

Un accident rutier în care au fost implicate un autobuz destinat transportului de persoane și un autoturism s-a produs în municipiul Craiova, județul Dolj. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, după ce primele informații au indicat că 20 de persoane au fost implicate în eveniment, iar șapte au nevoie de îngrijiri medicale. O victimă se află în stare critică, fiind în stop cardio-respirator.

Foto: ISU Dolj

Accident între un autobuz și un autoturism, în Craiova

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj, accidentul rutier s-a produs în municipiul Craiova și a mobilizat mai multe echipaje de intervenție.

Având în vedere numărul persoanelor implicate și gravitatea situației, autoritățile au decis activarea Planului Roșu de Intervenție. Măsura permite coordonarea rapidă a resurselor de salvare și acordarea asistenței medicale persoanelor afectate.

Din datele preliminare, în accident sunt implicate 20 de persoane, dintre care șapte necesită îngrijiri medicale. Una dintre victime este în stare critică, fiind în stop cardio-respirator.

Ce echipaje intervin la fața locului

Pentru gestionarea situației, la locul accidentului au fost trimise echipaje de pompieri și personal medical, cu următoarele mijloace de intervenție:

o autospecială de stingere;

o autospecială de descarcerare;

două ambulanțe SMURD;

o autospecială pentru transportul personalului și al victimelor multiple;

un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Echipajele intervin pentru evaluarea și acordarea asistenței medicale persoanelor implicate, precum și pentru gestionarea în siguranță a evenimentului rutier.

Intervenția este în desfășurare

Potrivit ISU Dolj, misiunea este în dinamică, iar informațiile privind starea persoanelor implicate și circumstanțele producerii accidentului pot fi actualizate pe măsură ce intervenția avansează.