 Impact devastator între un microbuz care venea și o autobasculantă, la Buftea! Două persoane au murit. Alte 14 sunt rănite
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Impact devastator între un microbuz care venea și o autobasculantă, la Buftea! Două persoane au murit. Alte 14 sunt rănite

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Un accident rutier grav s-a produs în dimineața zilei de 20 octombrie 2026, pe DN 7, în localitatea Buftea. Un microbuz care efectua transport de persoane și o autobasculantă au fost implicate în coliziune. Două persoane și-au pierdut viața, iar alte 14 au fost preluate pentru evaluare medicală.

Impact devastator între un microbuz și o autobasculantă, la Buftea
Impact devastator între un microbuz și o autobasculantă, la Buftea Foto: Isu Ilfov

Accident grav pe DN 7, în Buftea. Intervenție de amploare a echipajelor de salvare

Potrivit informațiilor transmise de ISU București-Ilfov, în microbuzul care venea de la Târgoviște se aflau 16 persoane în momentul producerii accidentului. În urma impactului, două dintre acestea au fost declarate decedate, în timp ce ceilalți 14 pasageri au nevoie de evaluare medicală.

Salvatorii au reușit să scoată toate persoanele din microbuz, iar operațiunile de intervenție au continuat la locul evenimentului rutier.

13 echipaje SMURD și mai multe autospeciale, mobilizate la fața locului

Accidentul de pe DN 7 a determinat mobilizarea unor forțe importante de intervenție. La fața locului au fost trimise echipaje din cadrul ISU București-Ilfov, alături de personalul Serviciului de Ambulanță București-Ilfov și de salvatori specializați.

Conform datelor oficiale, dispozitivul de intervenție include:

  • 13 echipaje SMURD;
  • două autospeciale pentru transportul victimelor multiple;
  • două autospeciale de stingere;
  • echipaje ale Detașamentului Special de Salvatori;
  • echipaje ale Serviciului de Ambulanță București-Ilfov.

Prioritatea echipelor de intervenție este acordarea asistenței medicale persoanelor implicate și gestionarea situației de la locul accidentului.

Intervenția este în desfășurare

Reprezentanții ISU București-Ilfov au precizat că operațiunile de salvare sunt în curs de desfășurare.

„Intervenția este în desfășurare!”, au transmis reprezentanții ISU București-Ilfov.

Deocamdată, informațiile comunicate oficial se referă la numărul persoanelor aflate în microbuz, bilanțul victimelor și forțele mobilizate pentru intervenție. Circumstanțele exacte în care s-a produs coliziunea urmează să fie clarificate de autorități.

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