 Tragedie pe Șoseaua Colentina! O femeie de 43 de ani a murit după ce a fost lovită de un autocar
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Tragedie pe Șoseaua Colentina! O femeie de 43 de ani a murit după ce a fost lovită de un autocar

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O tragedie s-a produs luni seara, pe una dintre arterele importante ale Capitalei. O femeie în vârstă de 43 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovită de un autocar condus de un cetățean străin, în vârstă de aproximativ 50 de ani.

Accident Colentina.
Accident Colentina. Foto: Facebook/Info Trafic București și Ilfov

Accidentul rutier a avut loc pe Șoseaua Colentina, în Sectorul 2 al Bucureștiului, iar autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs evenimentul.  

O femeie de 43 de ani și-a pierdut

Potrivit primelor informații furnizate de polițiști, accidentul a avut loc luni seara, în jurul orei 19:45, când Brigada Rutieră a fost sesizată printr-un apel la numărul unic de urgență 112 cu privire la producerea unui accident de circulație pe Șoseaua Colentina, în Sectorul 2.

Din primele date ale anchetei, bărbatul, cetățean străin, în vârstă de aproximativ 50 de ani, conducea un autocar pe Șoseaua Colentina, dinspre strada Ziduri Moși către Calea Moșilor. La intersecția cu Șoseaua Ștefan cel Mare, acesta ar fi surprins și accidentat un pieton care se angajase în traversarea drumului public.

În urma impactului, femeia, în vârstă de 43 de ani, și-a pierdut viața. Deocamdată, împrejurările exacte în care s-a produs accidentul nu sunt cunoscute, urmând ca acestea să fie stabilite de oamenii legii în urma cercetărilor desfășurate la fața locului.

Șoferul autocarului a fost testat cu aparatul Alcooltest

După producerea accidentului, conducătorul autocarului a fost testat cu aparatul Alcooltest. Potrivit informațiilor transmise de autorități, rezultatul indicat a fost zero.

Polițiștii continuă verificările pentru a stabili modul în care s-a produs impactul, precum și cauzele și împrejurările care au dus la acest eveniment rutier tragic.

Reprezentanții Poliției Capitalei au oferit primele detalii despre accident:

„Astăzi, în jurul orei 19:45, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe Şos. Colentina din Sectorul 2. Din primele informaţii, un bărbat în vârstă de 50 de ani, cetăţean străin, a condus un autocar pe Şos. Colentina, dinspre Str. Ziduri Moşi către Calea Moşilor, iar, la intersecţia cu Şos. Ştefan cel Mare, în circumstanţe ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a surprins şi accidentat un pieton care s-a angajat în traversarea drumului public”, a informat Poliţia Capitalei, potrivit Observatornews.ro

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