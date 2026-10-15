Tragedie pe o autostradă din Slovenia! Doi români au murit după ce un șofer a dat cu spatele

Doi români au murit într-un accident rutier grav din Slovenia. Alte patru persoane au fost rănite, după ce șoferul unei mașini a oprit pe autostradă și a dat cu spatele. O autoutilitară, care mergea pe același sens, a venit din spate și a izbit din plin vehiculul.

Imagini de la accidentul din Slovenia în care au murit doi români. Foto: captură video Facebook

Un șofer în vârstă de 28 de ani a făcut o manevră ce a ucis doi români și a rănit alte patru persoane, printre care și un copil cu cetățenie franceză, care se zbate acum între viață și moarte. Nenorocirea a avut loc pe autostrada din Stiria, lângă Lukovica.

Doi români, morți în accident pe autostrada din Slovenia

Accidentul rutier a avut loc miercuri, 14 octombrie, în jurul orei 1.00. Conform informațiilor apărute în prezent, un șofer de 28 de ani mergea pe direcția Maribor, moment în care a oprit mașina pe banda din dreapta a autostrăzii și a dat cu spatele. Autoturismul avea numere de România și ar fi ratat ieșirea corectă, scrie obalaplus.si.

Din urmă, venea o dubă, care s-a izbit direct de mașină. Doi pasageri ai mașinii, români, au murit pe loc, iar alte patru persoane au fost transportate cu ambulanța la Centrul Clinic Universitar din Ljubljana.

Un copil se zbate între viață și moarte

Nu se știe încă de ce șoferul a decis să facă o astfel de manevră. Poliția investighează în continuare circumstanțele accidentului. Cei doi români se aflau pe bancheta în spate și nu au avut nicio șansă.

În impact a fost rănit și un copil cu cetățenie franceză, care este în stare critică, iar viața lui este în pericol. Șoferul autoturismului și pasagerul de pe locul din față, ambii cetățeni români, au suferit răni minore. Șoferul sloven al break-ului a suferit, de asemenea, răni minore.

Imaginile de la locul accidentului

O înregistrare video de la locul accidentului rutier de lângă Lukovica a fost făcută de un alt participant la trafic. Videoclipul a fost publicat pe rețelele de socializare.

Mersul cu spatele pe autostradă, interzis în Slovenia

Legislația rutieră slovenă interzice mersul cu spatele și întoarcerea vehiculelor pe autostrăzi și drumuri expres. Această manevră este extrem de periculoasă, deoarece ceilalți participanți la trafic nu se așteaptă să întâlnească pe autostradă un vehicul care se deplasează cu spatele sau în sens opus circulației normale.

Dacă un șofer ratează o ieșire, trebuie să continue să conducă până la următoarea ieșire. Oprirea și mersul cu spatele pe bandă nu sunt modalități permise de a corecta o decizie greșită.