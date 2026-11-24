O tragedie s-a petrecut în noaptea de luni spre marți, într-un apartament din Sectorul 2 al Capitalei, unde un incendiu a curmat viața unei femei în vârstă de 83 de ani. Victima, fostă profesoară, a fost găsită fără suflare de echipele de intervenție, care au ajuns la fața locului după ce vecinii au sesizat mirosul puternic de fum.

Incendiu Foto: INQUAM Photos / George Călin

Alte două persoane, o femeie de 60 de ani și un bărbat de 58 de ani, au fost scoase din locuință în stare de inconștiență. Medicii au intervenit pentru resuscitarea lor, iar ulterior victimele au fost transportate la spital. Starea acestora este gravă.

Vecinii au alertat autoritățile după ce au simțit miros de fum

Alarma a fost dată în jurul orei 23:00, când locatarii blocului, aflați la etajele superioare, au observat mirosul de fum care venea din apartamentul situat la etajul al treilea. Pompierii și polițiștii au ajuns rapid la adresa indicată și au intervenit pentru salvarea persoanelor aflate în interior.

În locuință au fost găsite trei victime. Pentru femeia de 83 de ani, însă, intervenția salvatorilor nu a mai putut schimba deznodământul tragic. Ceilalți doi membri ai familiei au fost resuscitați la fața locului și transportați la unități medicale, după ce au fost stabilizați în urma intervenției echipajelor de urgență.

Bărbatul în vârstă de 58 de ani a suferit și arsuri la nivelul căilor respiratorii, fiind dus la Spitalul Bagdasar-Arseni. Atât el, cât și femeia de 60 de ani se află în stare gravă.

Familia era izolată de mai multă vreme

Locatarii blocului spun că cele trei persoane făceau parte dintr-o familie care, în ultimii ani, devenise tot mai retrasă. Aceștia ar fi fost copiii unui fost profesor de istorie, care a murit în urmă cu aproximativ trei ani. După dispariția acestuia, familia ar fi trecut printr-o perioadă dificilă și ar fi întrerupt legăturile cu apropiații.

O vecină a povestit pentru ProTV că membrii familiei nu obișnuiau să socializeze cu ceilalți locatari și că cei doi copii ar fi avut probleme de sănătate.

„Erau atât de tăcuți, liniștiți... nu vorbeau cu nimeni, copiii erau bolnavi amândoi, și fata și băiatul”, a mărturisit femeia, întrebată despre cei care locuiau în apartamentul cuprins de flăcări.

Un alt vecin a descris aceeași situație, susținând că interacțiunile cu familia erau dificile și că membrii acesteia evitau contactul cu oamenii din bloc.

Ancheta urmează să stabilească de la ce a pornit focul

Primele informații obținute în urma cercetărilor indică faptul că incendiul ar fi izbucnit în sufrageria apartamentului. Anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca focul să fi fost provocat de o țigară lăsată aprinsă, însă cauza exactă urmează să fie stabilită în urma verificărilor.

Polițiștii din Capitală au deschis un dosar penal în care sunt cercetate infracțiuni de distrugere, vătămare corporală și ucidere din culpă. Cercetările continuă pentru a clarifica împrejurările în care s-a produs incendiul și pentru a stabili cu exactitate ce a dus la tragedia din Sectorul 2.