Victoria de la Miss Universe Vietnam 2026 s-a transformat într-o dezamăgire pentru Nguyen Quynh Anh, care nu a reușit să se bucure prea mult timp de titlul obținut. După ce a fost desemnată câștigătoare în urma unei competiții la care au participat 30 de concurente, aceasta a ajuns în centrul unui scandal care i-a pus în pericol întreaga carieră în lumea concursurilor de frumusețe.

Nguyen Quynh Anh Foto: Facebook

Tânăra a izbucnit în lacrimi în momentul în care a aflat că a câștigat competiția națională. Premiul îi oferea și oportunitatea de a reprezenta Vietnamul la ediția din 2026 a concursului internațional Miss Universe, programată să se desfășoare în San Juan, Puerto Rico. Planurile au fost însă schimbate după apariția unor conversații private în care ar fi fost făcute comentarii jignitoare despre alte participante, potrivit nypost.com.

Mesajele private care au declanșat scandalul de la Miss Universe Vietnam

După desemnarea câștigătoarei, organizatorii competiției au anunțat pe rețelele de socializare că Nguyen Quynh Anh urma să fie reprezentanta Vietnamului la cea de-a 75-a ediție Miss Universe. Victoria sa părea să deschidă un nou capitol important în parcursul tinerei, însă situația s-a complicat la scurt timp.

După ceremonia de premiere organizată la Haiphong, pe 2 octombrie, Nguyen ar fi participat la o conversație într-un grup online alături de Trịnh Mỹ Anh, concurenta care s-a clasat pe poziția a doua. În discuțiile respective ar fi apărut remarci denigratoare la adresa altor participante, dar și a unor persoane implicate în organizarea concursului.

Existența mesajelor a devenit cunoscută în spațiul public, iar situația a ajuns în atenția organizatorilor Miss Universe Vietnam 2026. Aceștia au reacționat pe 12 octombrie, când au confirmat că au luat cunoștință de conversațiile distribuite pe rețelele de socializare.

Comitetul de organizare a transmis atunci că va analiza conținutul mesajelor înainte de a hotărî ce măsuri sunt necesare. Cazul a atras atenția asupra comportamentului celor implicate, iar consecințele nu au întârziat să apară.

Între timp, Trịnh Mỹ Anh, ocupanta locului al doilea, a publicat pe Instagram un mesaj prin care și-a cerut scuze în mod public. Controversa a continuat însă să afecteze parcursul câștigătoarei, care risca să piardă nu doar coroana, ci și șansa de a participa la competiția internațională.

Ce sancțiune a primit Nguyen Quynh Anh după câștigarea coroanei

La mai puțin de o lună de la victoria sa, organizatorii au anunțat o decizie care a schimbat complet situația lui Nguyen Quynh Anh. Pe 25 octombrie, aceasta a fost suspendată pentru o perioadă de șase luni, măsura presupunând și interdicția de a desfășura activități în numele titlului Miss Universe Vietnam.

Astfel, tânăra nu a mai putut să își exercite atribuțiile asociate coroanei câștigate la începutul lunii octombrie. Suspendarea a venit după ce mesajele private în care ar fi fost vizate alte concurente au ajuns în atenția publicului și au fost analizate de comitetul de organizare.

Pentru Nguyen Quynh Anh, consecințele au fost cu atât mai importante cu cât titlul național îi oferea posibilitatea de a reprezenta Vietnamul pe scena internațională. După anunțul inițial al organizatorilor, participarea sa la Miss Universe 2026 părea asigurată.

În schimb, scandalul izbucnit în urma conversațiilor online a schimbat radical situația. Câștigătoarea a rămas fără posibilitatea de a desfășura activități sub titulatura obținută, cel puțin pe durata celor șase luni de suspendare.