Doi bărbați au fost arestați sub suspiciunea de furt prin efracție după un incident semnalat la Anmer Hall, reședința de la țară folosită de Prințul William și soția sa, Kate Middleton, în comitatul Norfolk. Potrivit autorităților, incidentul a avut loc luni seară.

Casa din Norkfolk a cuplului regal a fost spartă Foto: profimedia

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Proprietatea era goală în momentul incidentului

Anmer Hall, o reședință cu zece dormitoare situată pe domeniul privat Sandringham, a fost oferită cuplului princiar de către Regina Elisabeta a II-a. Potrivit poliției, locuința era neocupată în momentul producerii incidentului, potrivit The Independent.

În prezent, William, Kate și cei trei copii ai lor, George, Charlotte și Louis, își petrec cea mai mare parte a timpului la reședința din Windsor, descrisă de aceștia drept locuința lor permanentă.

Poliția din Norfolk a anunțat că a intervenit în urma unui apel care semnala activități suspecte la proprietate, primit cu puțin timp înainte de ora 18:00. Pentru căutări au fost mobilizate inclusiv un elicopter al poliției, drone și câini de urmă.

Anchetă în desfășurare

Conacul georgian din cărămidă roșie este amplasat într-o zonă izolată a domeniului Sandringham și se află la mică distanță de Sandringham House. Autoritățile nu au oferit, deocamdată, informații suplimentare cu privire la eventuale bunuri sustrase sau la circumstanțele exacte ale incidentului.

Între timp, Prințul William a fost fotografiat marți la Londra, în timpul unei vizite la Downing Street, apariție care marchează o nouă etapă în rolul său public de viitor rege al Marii Britanii.

Atât Palatul Kensington, cât și Poliția din Norfolk au fost contactate pentru comentarii suplimentare privind cazul.

Ce reguli noi ar putea introduce Prințul William pentru membrii familiei regale

Potrivit unei surse apropiate Prințului William, viitorul rege ar dori să stabilească o diferență clară între membrii activi ai monarhiei și cei care aleg să ducă o viață independentă, departe de responsabilitățile oficiale.

„Dacă ești un membru activ al familiei regale - participi la evenimente, vizitezi diferite regiuni ale țării, desfășori activități diplomatice, îndeplinești sarcini în numele guvernului, ai un rol public, te întâlnești cu oamenii și te ridici din pat într-o zi ploioasă de miercuri pentru a merge la Sheffield - atunci vei avea titulatura de Alteță Regală și vei purta titlul de prinț sau prințesă”, a declarat sursa apropiată prințului pentru Tom Sykes.

Aceeași sursă a explicat că membrii activi ai familiei regale ar urma să beneficieze de o indemnizație, un salariu și o locuință.

În schimb, persoanele care nu își asumă responsabilități oficiale nu ar mai primi automat titluri regale, reședințe sau privilegiile asociate statutului de membru al familiei regale.

„În schimb, vei fi un simplu cetățean, liber să îți trăiești viața și să câștigi bani în orice mod dorești”, a mai explicat sursa.