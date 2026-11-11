 Prințul George moștenește talentul artistic al familiei. Noul său desen a impresionat fanii Casei Regale
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FotoPrințul George moștenește talentul artistic al familiei. Noul său desen a impresionat fanii Casei Regale

#Casa Regală a Marii Britanii
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Prințul George pare să fi moștenit pasiunea pentru artă din familie. Fiul cel mare al prințului William și al prințesei Kate a atras atenția după ce un nou desen realizat de el a fost publicat într-un număr special al revistei britanice Country Life.

Prințul George surprinde cu talentul său artistic
Prințul George surprinde cu talentul său artistic Foto: Profimedia

Ce a desenat prințul

Ilustrația îl înfățișează pe un pescăraș albastru (kingfisher), redat în culori vii și cu atenție la detalii, demonstrând încă o dată talentul artistic al tânărului prinț, care are acum 13 ani. Desenul a fost inclus în ediția specială a revistei coordonată de tatăl său, prințul William.

Pasiunea pentru desen nu este o surpriză în familia regală britanică. Prințesa Kate este cunoscută pentru interesul său pentru arte, având o diplomă în istoria artei obținută la Universitatea St. Andrews, locul unde l-a cunoscut pe prințul William.

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Foto: Kensisgton Palace

În trecut, Kate a impresionat publicul după ce a făcut publică o schiță realizată în 2002, reprezentând orașul universitar St. Andrews din Scoția.

Nici regele Charles nu este străin de lumea artistică. Suveranul și-a dedicat ani de zile acuarelei, realizând numeroase lucrări inspirate de peisajele din Scoția și Elveția. Picturile sale au fost expuse de-a lungul timpului și apreciate de critici și colecționari, potrivit People.

Nu este prima dată când George își arată talentul

Desenul publicat acum nu este prima creație a prințului George care atrage atenția.

În 2022, William și Kate au distribuit o pictură realizată de fiul lor reprezentând un ren. Lucrarea a fost apreciată inclusiv de fotograful care realizase imaginea ce a servit drept inspirație.

„Are în mod evident talent. Are un ochi foarte bun pentru formă și culoare”, declara atunci artistul.

Mai târziu, în 2025, prințesa de Wales a publicat mai multe portrete desenate în timpul unei sesiuni artistice realizate împreună cu cei trei copii ai săi: George, Charlotte și Louis.

Prințul William vorbește despre viitorul copiilor săi

Numărul special al revistei Country Life oferă și o perspectivă rară asupra vieții de familie a prințului William. În paginile publicației, moștenitorul tronului britanic vorbește despre dragostea copiilor săi pentru natură, plimbările alături de câinii familiei și importanța protejării comunităților rurale pentru generațiile viitoare.

„Într-o zi, George, Charlotte și Louis m-ar putea întreba ce am făcut pentru a ajuta comunitățile să prospere. Nu ne-am imaginat doar un viitor mai bun, ci am contribuit la construirea lui”, a scris prințul William.

De asemenea, prințesa Kate apare în revistă într-un material dedicat beneficiilor naturii asupra sănătății și stării de bine.

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