Regele Charles, lăsat fără umbrelă în mijlocul furtunii! Ce a spus după ce s-a udat până la piele

Un moment neașteptat a avut loc în timpul festivităților organizate cu ocazia împlinirii a 45 de ani de la independența statului Antigua și Barbuda. Regele Charles al III-lea a fost surprins de o aversă puternică chiar la sosirea pe stadionul de crichet Sir Vivian Richards și a fost nevoit să aștepte în ploaie până când cineva i-a adus o umbrelă.

Regele Charles Foto: Profimedia

Suveranul britanic și-a ridicat mâinile în aer, într-un gest prin care a cerut să fie protejat de ploaie. În timp ce Regina Camilla a primit rapid o umbrelă transparentă, Charles a rămas pentru câteva momente fără protecție, spre surprinderea celor prezenți.

Regele Charles a întrebat de mai multe ori unde este umbrela

Incidentul s-a petrecut chiar în momentul în care cuplul regal a ajuns la stadion. Camilla a primit imediat o umbrelă transparentă, de tip cupolă, și s-a îndreptat în grabă spre tribuna regală din apropiere.

Charles a rămas însă în ploaie și a făcut un gest sugestiv, imitând mișcarea de a ține o umbrelă deasupra capului. Suveranul și-a întrebat însoțitorii de mai multe ori: „Unde este umbrela?”.

Abia după câteva momente, regele a primit și el una. Odată ce situația a fost rezolvată, festivitățile au putut începe, iar evenimentul a continuat într-o atmosferă dominată de ceremonii și momente cu specific militar.

Aversă de cinci minute, apoi parada militară a continuat

După ce a fost protejat de umbrelă, Charles a stat pe o mică estradă în timp ce trupele s-au aliniat în poziție de drepți. Ulterior, la adăpostul umbrelei, suveranul a trecut în revistă personalul militar prezent la ceremonie.

Ploaia torențială nu a durat mult. După aproximativ cinci minute, aversa s-a oprit, iar programul festivităților a continuat fără alte întreruperi din cauza vremii.

Mai târziu, regele a făcut haz de necaz și a comentat cu umor episodul care îl surprinsese la sosire. „M-a udat până la piele”, a spus Charles.