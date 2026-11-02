 Iliana Iotova, prima femeie care ajunge la conducerea Bulgariei. Cine este noua șefă a statul
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Iliana Iotova, prima femeie care ajunge la conducerea Bulgariei. Cine este noua șefă a statul

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Bulgaria deschide un nou capitol politic după cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Conform rezultatelor exit-poll, Iliana Iotova a scris istorie devenind prima femeie aleasă în funcția de președinte al Republicii Bulgaria.

Cine este Iliana Iotova, prima femeie care ocupă funcția de președinte
Cine este Iliana Iotova, prima femeie care ocupă funcția de președinte Foto: facebook

Cu o experiență de două mandate consecutive în rolul de vicepreședintă alături de fostul șef de stat Rumen Radev, politicianul socialist preia conducerea administrației de la Palatul Dondukov 2, susținută ferm de Partidul Socialist Bulgar și de un electorat care i-a validat cariera de peste trei decenii în comunicare, diplomație și administrație de vârf, potrivit Novinite.  

Cine este Ilona Iotova, prima femeie care ajunge la conducerea Bulgariei

Născută la 24 octombrie 1964, Iliana Iotova și-a format baza academică la prestigioasa Universitate „Sf. Kliment Ohridski” din Sofia, unde a absolvit Filologie Bulgară și a aprofundat limba franceză.

Provine dintr-o familie cu rădăcini în administrația locală, tatăl său, Malin Todorov, fiind fost primar al orașului Slivnița. În plan personal, Iotova este căsătorită, are un fiu și vorbește fluent franceza și rusa.

Cariera sa a debutat în mass-media publică. Între 1990 și 1997, a lucrat la Televiziunea Națională Bulgară (BNT), unde a parcurs toate etapele profesionale, de la reporter de teren și redactor, până la prezentatoare de știri și director al Direcției „Știri și Actualități”.

Pasul spre arena politică l-a făcut în 1997, preluând conducerea centrului de presă al Consiliului Suprem al Partidului Socialist Bulgar (PSB), funcție deținută timp de un deceniu.

Din 2000 a devenit membră a Consiliului Suprem al PSB, iar din 2006 a ocupat postul de vicepreședintă a organizației municipale din Sofia. În 2005 a obținut un mandat de deputat în Adunarea Națională, o etapă scurtă care i-a deschis imediat ușa către scena europeană.

Zece ani la Bruxelles și două mandate de vicepreședinte

Odată cu aderarea Bulgariei la Uniunea Europeană în 2007, Iliana Iotova a fost aleasă europarlamentar din partea grupului Socialiștilor și Democraților (S&D), mandat reconfirmat și exercitat până în 2017.

La Bruxelles și Strasbourg a deținut responsabilități majore: în prima legislatură a activat în Comisia pentru piața internă și în cea pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, iar ulterior a urcat în funcția de vicepreședintă a Comisiei speciale pentru combaterea criminalității organizate, corupției și spălării banilor, făcând totodată parte din Delegația parlamentară UE-Moldova.

„Am considerat întotdeauna că politica este un instrument prin care putem schimba viața oamenilor în bine”, a fost principiul pe care l-a promovat constant în campania pentru prezidențiale.

În 2016, Ilona Iotova a făcut echipă cu Rumen Radev, câștigând alegerile și preluând oficial mandatul de vicepreședinte pe 22 ianuarie 2017, după depunerea jurământului din Adunarea Națională. Deși ambii lideri au reafirmat apartenența Bulgariei la Uniunea Europeană și NATO, poziționarea lor moderată față de conflictul armat din Ucraina a stârnit critici repetate din partea opoziției prooccidentale de la Sofia.

La ieșirea de la urne, noua președintă a subliniat linia strategică pe care o va imprima mandatului său: „o Bulgarie puternică într-o Europă puternică”, reafirmând atașamentul față de suveranitatea națională și convingerea că pacea din Ucraina poate fi obținută exclusiv pe calea negocierilor diplomatice.

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