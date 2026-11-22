Pe măsură ce înaintăm tot mai mult în sezonul rece, vom ține geamurile din ce în ce mai închise, iar umezeala din interior va ajunge la valori tot mai mari. În timp, aceasta se transformă în condens, care va afecta toate suprafețele mai reci dintr-o cameră.

Umiditatea din casă trebuie ținută sub control Foto: Arhivă

Sezonul rece vine cu propriile sale provocări, nu numai legate de vreme și de ninsori, dar și de atmosfera din interiorul casei. Umezeala care se acumulează pe timpul iernii se transformă, în cele din urmă, în condens. Iar acest lucru va favoriza apariția mucegaiului pe pereți sau pe diverse alte suprafețe.

Din fericire, oțetul din vin alb ne poate fi de mare ajutor! Potrivit The Coolist, acesta conține câteva procente de acid acetic. Practic, aciditatea oțetului poate combate dezvoltarea ușoară a mucegaiului de pe o suprafață dură, vopsită, dacă problema este depistată din timp.

Este important să menții un nivel optim de umiditate

Tot ce trebuie să facem este să aerisim camera, după care să turnăm oțet nediluat într-o sticlă cu pulverizator. Este important să testăm oțetul pe o zonă ascunsă a peretelui, în caz că va afecta vopseaua.

Însă, dacă nu sunt probleme, putem aplica oțet pe zona afectată de mucegai, după care trebuie să lăsăm lichidul să acționeze vreme de 30 - 60 de minute. La final, trebuie să ștergem zona afectată cu o cârpă foarte ușor umedă.

O altă metodă utilă este să folosim apă oxigenată, care, atunci când acest lucru este posibil, poate fi turnată peste zona afectată de mucegai. După aproximativ 15 minute, zona trebuie frecată cu o cârpă și lăsată să se usuce.

Mai putem face un amestec din părți egale de apă și bicarbonat de sodiu, care va fi aplicat peste mucegai, iar apoi șters cu atenție.

Poate fi nevoie de intervenția unui specialist

Cu toate acestea, este important să avem în vedere faptul că oțetul nu va reuși să facă minuni chiar în orice fel de situație.

Oțetul este potrivit doar pentru petele mici, de suprafață, de pe pereții care pot fi spălați. O suprafață afectată de mucegai mai mare de aproximativ trei metri pătrați necesită intervenția unui specialist, iar suprafețele mucegăite nu trebuie niciodată doar vopsite sau acoperite cu chit pentru a ascunde problema.

Dacă petele reapar, cauza este, de obicei, o infiltrație, o ventilație necorespunzătoare sau un perete rece, iar niciun truc nu va rezolva problema.

De asemenea, este important să avem în vedere că, în cele din urmă, prevenția va fi cea mai bună metodă de a evita apariția mucegaiului. Experții spun că, iarna, nivelul de umiditate din casă ar trebui să fie sub 60%, ideal între 30% și 50%.