Un apartament de 84 de metri pătrați scos la vânzare pentru suma de 96.000 de euro a stârnit un val de discuții în mediul online. Proprietatea are patru camere, iar internauții din țara noastră au vorbit despre costul renovării apartamentelor din epoca comunistă.

Renovarea unui apartament poate fi foarte scumpă Foto: Pexels

Viitorul cumpărător a cerut opinia internauților privind costurile de renovare, iar sfaturile pe care le-a primit au adus în discuție sume uriașe. Locuința se află în cartierul Rahova din Capitală și nu a fost renovată niciodată. În plus, potrivit adevărul.ro, cumpărătorul a întrebat dacă va fi nevoie să schimbe instalația electrică și cea sanitară, dar și ce trebuie făcut pentru a monta o centrală proprie.

Un internaut a povestit că, în urmă cu doi ani, a renovat un apartament cu patru camere și cu o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, iar, în total, incluzând costul mobilei, al centralei și al altor dotări, a cheltuit 100.000 de euro.

Lucrările de renovare pot fi foarte scumpe

„1.000 E/mp. Am ieșit la aproape 100.000, dar asta include manoperă, mobilă, saltele, canapele, perdele, centrală, etc. Materialele cel puțin medii și un meseriaș bun. Puteam să fac și cu jumătate, dar nu îmi place să muncesc de două ori”, a spus proprietarul.

Cu toate acestea, suma plătită de acesta a stârnit alte controverse în discuție.

„Nu știu ce îi poți face de 100.000 de euro, având în vedere că cu aceiași bani construiești o casă”, a comentat un internaut.

Ce părere au internauții

Alți internauți au vorbit despre bugete mult mai mici, dar care tot ajung la zeci de mii de euro.

„Am renovat cu 33.000 de euro anul trecut, manoperă și materiale. Apartamentul are 66 mp utili și două balcoane. Am refăcut tot, instalația electrică și cea sanitară, mai puțin termopanele. Materiale de calitate medie, nu de lux”, a scris un internaut.

Atunci când nu este nevoie de mobilier, costurile scad considerabil. Un proprietar a renovat un apartament de 60 de metri pătrați, cu două camere, cu numai 26.000 de euro. De asemenea, internauții au spus că este foarte important să alegem meseriașii cu atenție.

„Ai mare grijă ce meseriași alegi. Dacă ai cunoștințe care au renovat și îți pot recomanda pe cineva, e ideal. În orașele mari sunt mulți țepari care nu au nicio treabă cu meseria”, a scris un român.