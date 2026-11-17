Fasolea este un aliment recomandat adesea de către nutriționiști, pentru cantitatea ridicată de fibre pe care o conține. Însă, dacă vrem să introducem mai multe fibre în dieta noastră, este important să evităm anumite capcane care ne pot afecta dieta și sănătatea.

Fasolea este un aliment popular Foto: IStock

Atunci când vrem să adoptăm o dietă mai sănătoasă, cu un conținut ridicat de fibre, atunci cel mai bine este să consumăm mai multe fibre. Însă, există anumite capcane în care putem cădea și care ne pot afecta dieta.

„Fasolea ar trebui să facă parte în mod regulat din alimentația ta”, spune nutriționista Chelsea Didinger, potrivit EatingWell. Iar prima greșeală pe care o putem face este să consumăm mult prea multă fasole, brusc.

Schimbarea nu trebuie să fie una bruscă

Trecerea bruscă de la zero la un bol mare de fasole, de pe o zi pe alta, ne poate face să ne simțim balonați și să avem gaze intestinale, lucru care ne poate face să vrem să evităm fasolea.

Nutriționistul Rhyan Geiger recomandă să începem cu aproximativ o jumătate de cană pe zi și să creștem treptat cantitatea consumată pe parcursul câtorva săptămâni, pentru a-i oferi sistemului digestiv timp să se adapteze la aportul suplimentar de fibre.

Fasolea trebuie pregătită cu grijă

O altă capcană în care putem cădea este prepararea greșită a fasolei. Fasolea conține oligozaharide, un tip de carbohidrați pe care organismul nu îi poate digera complet.

O parte dintre acești carbohidrați se pot dizolva în apa în care sunt lăsate la înmuiat boabele de fasole uscată sau în lichidul din conservele de fasole. Atunci când pregătim fasole uscată, trebuie să o lăsăm la înmuiat conform instrucțiunilor de pe ambalaj.

„Prepararea corectă a fasolei o face mai ușor de digerat și reduce probabilitatea apariției unor simptome precum gazele intestinale sau balonarea”, explică nutriționistul Avery Zenker.

De asemenea, fasolea trebuie servită ca fel principal, nu ca garnitură. Bogată în fibre, proteine și numeroși alți nutrienți, fasolea poate fi ingredientul principal al unei mese, nu doar o simplă garnitură.