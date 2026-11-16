Gigantul german Lidl se pregătește să intre pe piața din Bosnia și Herțegovina, iar prezența acestui magazin în țara balcanică a stârnit un interes imens în rândul publicului. În ciuda faptului că încă nu a fost deschis niciun magazin, aproape 20.000 de oameni au aplicat pentru posturi.

Lidl va descide magazine și în Bosnia Foto: Arhivă

Lidl se pregătește să facă primii pași pe piața din Bosnia și Herțegovina, iar tinerii bosniaci care își caută un loc de muncă deja au început să aplice pentru posturile oferite de gigantul german. În ciuda faptului că încă nu a fost deschis niciun magazin Lidl în Bosnia și Herțegovina, nu mai puțin de 18.000 de candidaturi au fost depuse pentru posturile scoase la concurs.

În această vară, în luna august, Lidl a lansat o campanie masivă de recrutare, în urma căreia compania dorea să angajeze peste 1.000 de oameni, pentru a putea asigura personal în toate magazinele care vor urma să fie deschise în Bosnia și Herțegovina.

Mii de oameni și-au depus candidatura

Nu mai puțin de 21 de localități din țară au fost vizate de campania de recrutare, iar oamenii s-au putut înscrie în perioada cuprinsă între 15 august și 30 septembrie.

Mai precis, orașele în care oamenii și-au putut depune candidatura au fost Sarajevo, Mostar, Gradiška, Modriča, Doboj, Laktaši, Banja Luka, Bihać, Gračanica, Brčko, Bijeljina, Zvornik, Zenica, Travnik, Kakanj, Livno, Čapljina, Vogošća, Sarajevo de Est, Kiseljak și, nu în ultimul rând, Tešanj.

Primele magazine se vor deschide anul viitor

Lidl deja are undeva în jur de 400 de angajați în această țară, iar în perioada următoare, încă 1.000 de oameni vor urma să fie recrutați. Acești noi angajați vor urma să lucreze în magazinele pe care gigantul german le va deschide în Bosnia.

Primele magazine Lidl ar urma să se deschidă în această țară în prima jumătate a anului viitor. Iar, într-un timp foarte scurt, nu mai puțin de 18.000 de oameni și-au depus candidatura pentru noile poziții oferite de Lidl, potrivit tnlive.sk.