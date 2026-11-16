În vârstă de 46 de ani, John Allen Rubio a fost unul dintre criminalii care au îngrozit publicul american vreme de ani de zile. Acum, el a primit injecția letală într-un penitenciar din Huntsville, în statul Texas.

Cazul a șocat o țară întreagă Foto: Facebook

Cazul terifiant al lui John Allen Rubio a ajuns la sfârșit după 23 de ani, pe data de 12 noiembrie. Bărbatul a primit injecția letală în statul Texas, iar decesul a fost constatat la ora 18:47, la numai 21 de minute după ce procedura a început.

John Rubio a înjunghiat trei copii, printre care un bebeluș de numai două luni, acum mai bine de două decenii. Tragedia s-a petrecut pe 11 martie 2003, într-un apartament fără ferestre din orașul Brownsville. Alături de partenera sa, Angela Camacho, Rubio a fost implicat în uciderea a trei copii.

Cazul a șocat o țară întreagă

Victimele celor doi ucigași au fost Julissa Quezada (3 ani), John Esteban Rubio (un an), și Mary Jane Rubio, un bebeluș care nu avea decât două luni. John Rubio nu era tatăl biologic al celor doi copii mai mari, dar își asumase rolul de părinte în viața lor.

Bărbatul suferea de tulburări psihice și credea că este „alesul”, iar menirea sa era să salveze lumea. În plus, Rubio credea că cei trei copii erau posedați. Pe parcursul procesului, el a încercat să obțină achitarea, invocând lipsa discernământului din cauza problemelor psihice.

Rubio a fost executat în această lună

În cele din urmă, Rubio a fost condamnat la moarte și execuția sa a avut loc chiar în această lună. Înainte de a i se administra injecția letală, bărbatul le-a mulțumit prietenilor și familiei pentru dragoste și înțelegere. El a spus că nu mai este omul de altădată și a transmis un mesaj partenerei sale.

„Vreau să le spun că îmi pare rău membrilor familiei soției mele. Nu pot schimba trecutul, dar vă pot spune că viața mea se va încheia. Însă asta nu vă va face fericiți. În curând voi fi alături de copiii mei. Sunt pregătit să merg în Rai, alături de Domnul și Mântuitorul meu”, a spus Rubio, potrivit Fox News.

Angela Camacho a pledat vinovată și ispăsește o condamnare la închisoare pe viață.