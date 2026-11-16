Renault concediază 1.000 de angajați. Ce se va întâmpla până în 2028

Unul dintre cei mai mari giganți europeni din industria auto pregătește un nou val de concedieri. Este vorba despre Renault, care va renunța la un număr semnificativ de angajați în perioada următoare.

Renault renunță la 1.000 de angajați Foto: Shutterstock

Gigantul european Renault a anunțat că va renunța la nu mai puțin de 1.000 de angajați. Este vorba despre posturi ocupate de personalul administrativ, iar în urma valului de restructurări din cadrul companiei, cele 1.000 de posturi vor fi desființate complet. Gigantul european își dorește să-și reorganizeze activitatea din Franța, motiv pentru care a ales să renunțe la 1.000 de angajați din personalul administrativ.

Cu toate acestea, valul de concedieri poate veni însoțit de oportunități pentru alte persoane. Renault a mai anunțat faptul că își dorește să angajeze undeva în jur de 1.650 de muncitori în fabricile sale până în anul 2028, care vor susține producția de mașini electrice.

Renault renunță la 1.000 de angajați

Planurile companiei au fost deja prezentate sindicatelor franceze, în timpul unei conferințe în care s-a discutat necesarul de competențe viitoare. Datorită numărului tot mai mare de vânzări de mașini electrice pe piețe importante, cum este și cea franceză, Renault a înregistrat venituri în trimestrul al treilea.

Vânzările de mașini electrice au ajutat compania să reziste mai ușor în fața reducerii generale a volumelor de vânzări, cât și în fața presiunii exercitate de către concurenții din China.

Compania a anunțat și angajări

Anul trecut, în perioada cuprinsă între lunile iulie și septembrie, gigantul european Renault a înregistrat venituri de nu mai puțin de 11,6 miliarde de euro. Această sumă reprezenta o creștere cu 1,4% la un curs de schimb constant. Potrivit publicației franceze Les Echos, cifrele raportate de Renault în 2025 reprezentau un rezultat mai bun decât declinul de 0,3% prognozat de analiştii financiari.

Acum, Renault dorește să continue transformarea într-o companie cât mai profitabilă, motiv pentru care va angaja aproximativ 1.650 de muncitori, până în anul 2028.