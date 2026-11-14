 Renunți la cină ca să slăbești mai repede? Greșeala care îți poate afecta somnul. Ce spun nutriționiștii
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Renunți la cină ca să slăbești mai repede? Greșeala care îți poate afecta somnul. Ce spun nutriționiștii

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Cei mai mulți oameni care încearcă să slăbească cât mai rapid caută modalități care să le permită să reducă cât mai drastic numărul de calorii pe care îl consumă. Din acest motiv, de cele mai multe ori, persoanele aflate la dietă aleg să renunțe la cină. Însă, acest lucru le poate afecta calitatea somnului.

Somnul este crucial pentru sănătate
Somnul este crucial pentru sănătate Foto: IStock

Există nenumărate diete pe care nutriționiștii le recomandă celor care vor să slăbească dar, chiar dacă nu este cea mai sănătoasă alegere, mulți oameni aleg varianta de a reduce cât mai drastic numărul de calorii pe care îl consumă. Din acest motiv, nenumărați oameni care vor să scape de kilogramele în plus aleg să renunțe la cină.

Însă, potrivit informațiilor de la Real Simple, acest obicei poate afecta calitatea somnului.

„Cina potrivită te poate ajuta să ai parte de un somn mai odihnitor. O masă echilibrată îi oferă organismului energia de care are nevoie pentru a trece cu bine peste noapte”, a explicat nutriționista Gabrielle Kishner, conform sursei citate.

Cina este o masă foarte importantă

Obiceiurile alimentare și calitatea somnului sunt strâns legate, deoarece ambele sunt influențate de ritmurile circadiene, adică de ciclurile naturale de somn și veghe ale organismului.

„Acest lucru sugerează că, atunci când vine vorba despre somn, momentul în care mâncăm poate fi la fel de important ca alimentele pe care le consumăm”, explică nutriționista Samina Kalloo.

Un studiu realizat în 2024, la care au participat peste 7.000 de adulți, a constatat că servirea meselor la ore mai târzii era asociată cu o calitate mai scăzută a somnului, potrivit evaluărilor făcute de participanți. Însă, la fel de problematic poate fi și lipsa completă a cinei.

Lipsa mesei de seară poate afecta somnul

„Unele persoane consideră că mersul la culcare cu senzația de foame le provoacă disconfort sau le distrage atenția, îngreunându-le adormirea, în timp ce altele se simt perfect bine dacă iau ultima masă mai devreme în cursul zilei”, explică Kalloo.

În plus, chiar și în cazurile în care reușim să adormim, tot putem să ne trezim în mijlocul nopții, din cauza foamei.

„Chiar dacă reușești să adormi, foamea te poate trezi în timpul nopții și îți poate perturba somnul. De asemenea, dacă sari peste cină, este posibil să te trezești a doua zi dimineață cu o senzație accentuată de foame, ceea ce te poate determina să mănânci în exces și să îți fie mai greu să-ți controlezi foamea pe parcursul zilei”, a spus și nutriționista Gabrielle Kishner.

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