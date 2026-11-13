Un proiect de amploare prinde contur în București. Noul pasaj subteran costă 60 de milioane de euro și aduce 18 luni de restricții

Vești bune pentru șoferii din București. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că vor începe lucrările la un nou pasaj subteran în sudul Capitalei. Investiția este estimată la 60 de milioane de euro, iar pasajul ar trebui să fie gata în aproximativ 18 luni.

Lucrările ar trebui finalizate în 18 luni Foto: Primăria Sectorului 4

Noul pasaj va urma să fie construit la intersecția Șoselei Olteniței cu Șoseaua Vitan-Bârzești și strada Sergent Ion Iriceanu, iar lucrările ar trebui să fie gata în numai 18 luni. În total, investiția va ajunge la aproximativ 320 de milioane de lei, adică echivalentul a 60 de milioane de euro.

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a anunțat acest proiect alături de primarul general Ciprian Ciucu, iar restricții de circulație vor fi introduse chiar din această săptămână, pe durata lucrărilor. Noul pod va fi numit „Podul Prieteniei”, iar în timp ce intrarea va fi din strada Sergent Ion Iriceanu, ieșirea va fi spre strada Iuliu Hațieganu.

Podul va fi construit în numai 18 luni

Podul va urma să aibă câte două benzi de circulație pe fiecare sens și o porțiune acoperită de 442 de metri. În mod normal, dacă lucrările vor merge conform planului, șoferii din Capitală vor putea folosi noul pod din mai 2028.

Circulația tramvaielor va fi menținută la suprafață, iar proiectul include și crearea unei piste de biciclete cu o lățime de 1,5 metri, pe lângă trotuare noi, sisteme de iluminat, de ventilație și de monitorizare.

Vor fi introduse restricții rutiere

Începând din 12 noiembrie, prima bandă și locurile de parcare de pe strada Sergent Ion Iriceanu, pe direcția dinspre Sectorul 4 către Sectorul 3, vor fi afectate de restricțiile rutiere. De asemenea, vor fi afectate și trotuarul și prima bandă de pe Șoseaua Vitan-Bârzești iar peste aproximativ două săptămâni, restricțiile vor fi extinse pe Șoseaua Vitan-Bârzești.

Cu toate acestea, în ambele etape de restricții, șoferii încă vor avea la dispoziție câte două benzi pe sens.

„Traficul rutier de tranzit va fi preluat în subteran în timp ce la suprafață va fi integrată circulația tramvaielor. Calea de tramvai se va desfășura într-o cuvă centrală amplasată între sensurile rutiere pe zona rampelor, fiind complet separată structural de tunel”, a spus primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.