 Alimentul pe care medicii nutriționiști îl recomandă la cină. Este bogat în proteine, omega-3, și te ajută să dormi mai bine
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Alimentul pe care medicii nutriționiști îl recomandă la cină. Este bogat în proteine, omega-3, și te ajută să dormi mai bine

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De cele mai multe ori poate fi dificil să ne decidem ce să servim la cină. Multe alimente ne pot afecta somnul și ne vor da dieta peste cap, motiv pentru care această masă trebuie preparată cu mare atenție. Din fericire, există o sursă de proteine pe care medicii nutriționiști o recomandă mereu seara.

Somonul este alegerea perfectă seara
Somonul este alegerea perfectă seara Foto: Arhivă

Cu toții știm cât de importantă este dieta pentru starea noastră generală de sănătate iar multe alimente ne pot da peste cap întreg organismul, dacă le vom servi la ore prea târzii. Nu numai că vom observa că începem să acumulăm kilograme, dar chiar și somnul și digestia noastră vor fi date peste cap.

Din acest motiv, mulți nutriționiști ne recomandă să servim somon la cină. Proteinele din somon ne vor ajuta să ne menținem masa musculară pe măsură ce înaintăm în vârstă. În plus, unele alimente bogate în proteine conțin și nutrienți asociați cu un somn mai bun. Desigur, somonul nu ne va scăpa pe loc de insomnie, dar anumiți nutrienți au fost studiați pentru modul în care susțin ritmurile biologice zilnice ale organismului.

Somonul poate fi alegerea perfectă la cină

Cele mai multe studii spun că proteinele ar trebui servite la aproximativ jumătate de oră înainte de culcare, pentru a beneficia de efectele pozitive pe care acest nutrient le poate avea.

„Recomand ca masa de seară să includă mai degrabă alimente care ajută organismul să intre treptat în starea necesară somnului. O porție moderată de proteine, în locul unei mese foarte consistente, bogate în proteine, consumate chiar înainte de culcare, poate oferi organismului elementele de bază de care are nevoie, fără a suprasolicita digestia în momentul în care încerci să te relaxezi și să te pregătești de somn”, a spus nutriționista Erin Palinski-Wade.

Motivul pentru care medicii recomandă somonul

Desigur, putem alege să servim surse de proteine precum pui sau tofu, dar specialista recomandă somonul datorită nutrienților utili din acesta.

„Îți oferă proteine de înaltă calitate, însă ceea ce iese cu adevărat în evidență este combinația de acizi grași omega-3 și vitamina D. Grăsimile omega-3 pot contribui la reducerea inflamației și la susținerea producției de melatonină, în timp ce vitamina D este implicată în procesele care reglează somnul”, explică Palinski-Wade.

Somonul poate fi servit alături de o sursă de carbohidrați precum orezul brun, pentru un somn cât mai bun.

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