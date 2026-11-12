 Nu cumpăra nuci atunci când observi acest detaliu. Pot deveni periculoase pentru sănătate
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Nu cumpăra nuci atunci când observi acest detaliu. Pot deveni periculoase pentru sănătate

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Nucile de tot felul se numără printre cele mai sănătoase gustări la care putem apela și sunt recomandate de nutriționiști din întreaga lume. Cu toate acestea, deși se găsesc ușor în orice magazin din țară, este important să fim atenți la anumite detalii, înainte de a le pune în coșul de cumpărături.

Nucile sunt foarte sănătoase
Nucile sunt foarte sănătoase Foto: Pexels

Nucile sunt o gustare recunoscută pentru efectele pozitive pe care le au asupra sănătății. În loc de chipsuri sau diverse dulciuri cu zahăr adăugat, mulți nutriționiști ne recomandă să avem la îndemână un bol cu nuci. Însă, atunci când mergem la cumpărături, există anumite detalii la care trebuie să avem grijă, potrivit EatingWell.

În primul rând, este foarte important să avem grijă ca suprafața nucilor să nu aibă un aspect lipicios sau uleios. Acest detaliu poate semnala faptul că nucile au o calitate slabă.

Ce trebuie să știi înainte de a merge la cumpărături

„Nucile sunt o sursă excelentă de grăsimi sănătoase, fibre, magneziu și vitamina E. Studiile arată că includerea nucilor în alimentație este asociată cu un nivel mai bun al colesterolului și cu un risc redus de boli cardiovasculare. De asemenea, nucile reprezintă o gustare rapidă și ușor de luat la pachet și oferă o senzație de sațietate deosebit de îndelungată datorită conținutului de fibre și grăsimi”, explică dieticianul Elaina Efird.

Cu toate acestea, grăsimile sănătoase din nuci le fac să fie mai vulnerabile la alterare. Atunci când sunt expuse la căldură, lumină și aer, grăsimile nesaturate trec printr-un proces de oxidare.

În timp, această reacție chimică afectează structura nucilor, iar grăsimile naturale vor ajunge pe suprafața acestora. Pe măsură ce se degradează, nucile tind să-și piardă și textura crocantă, devenind moi și elastice.

Nu vor mai avea un gust plăcut

Atunci când grăsimile din interior se oxidează și ajung la suprafață, nu numai că gustul nucilor va fi afectat, dar și calitatea și siguranța nucilor va avea de suferit.

„Nucile au în mod natural un conținut ridicat de grăsimi, în special grăsimi nesaturate, care se pot oxida în timp atunci când sunt expuse la oxigen, căldură și lumină”, explică expertul în siguranța alimentară Darin Detwiler.

„Acest proces, cunoscut sub numele de râncezire, produce mirosuri și gusturi neplăcute și poate genera produși de degradare chimică ce ridică semne de întrebare cu privire la calitatea alimentelor și la potențialele efecte asupra sănătății”, mai spune acesta.

Practic, nu numai că nucile nu vor mai avea un gust și o textură la fel de plăcută, dar își pierd și valoarea nutrițională și pot deveni periculoase pentru sănătate.

„Depozitate în condiții necorespunzătoare, în special în medii cu umiditate excesivă, nucile pot favoriza dezvoltarea anumitor mucegaiuri, inclusiv a speciilor de Aspergillus, care pot produce aflatoxine, adică toxine puternice asociate cu leziuni hepatice și cu un risc crescut de cancer la ficat”, avertizează Detwiler.

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