Investiția uriașă din România! Parcul de distracții inspirat de legenda lui Dracula care se construiește lângă Miercurea Ciuc

Atunci când vine vorba despre locuri pe care le asociem imediat cu legenda Contelui Dracula, cei mai mulți dintre noi ne gândim la Castelul Bran. Însă, în curând, un alt loc cu această tematică va fi construit în țara noastră. Iar investiția este una de zeci de milioane de euro.

Castelul Bran nu va mai fi singurul loc asociat cu Dracula Foto: Arhivă

Un parc de distracții inspirat de legenda Contelui Dracula va urma să fie construit în țara noastră, lângă Miercurea Ciuc. Investiția privată ajunge la suma fabuloasă de 56 de milioane de euro, iar la final, parcul va recrea Transilvania Evului Mediu, dar cu toate facilitățile moderne de care vizitatorii vor avea nevoie.

Parcul urmează să se întindă de-a lungul a opt hectare, iar o fostă hală industrială se va transforma în „fortăreața” parcului de distracții. În jurul acesteia vor fi construite cinci sate dedicate comunităților diferite care au influențat regiunea, fiind vorba despre români, maghiari, sași, romi și otomani.

Investiția ajunge la 56 de milioane de euro

În plus, de-a lungul parcului vor fi instalate tobogane, iar rollercoastere vor fi construite în așa fel încât să amintească de epoca în care materialele cele mai comune pentru construcții erau lemnul, piatra și metalul.

„Proiectanții din Italia de mai multe ori au venit în zona noastră. Au studiat toate detaliile specifice acestor lumi, astfel că în desenul lor au putut reda acea viață”, a declarat managerul de comunicare Tofalvi Margit, potrivit informațiilor de la PRO TV.

Parcul va fi construit lângă Miercurea Ciuc

Aproximativ 330 de oameni lucrează de peste un an pe șantierul parcului, iar atunci când acesta va fi finalizat, va oferi 220 de locuri de muncă. În plus, la zece kilometri distanță se află și Șumuleu Ciuc, cel mai popular loc de pelerinaj catolic din Europa de Est.

„Credem că în faza inițială o să avem în jur de 600.000 de vizitatori. Putem să începem lucrările la primăvară și o să dureze aproximativ 2 ani”, a declarat proprietarul parcului, Lenard Andras.

„Impactul acestei investiții va fi pentru cel puțin 3-4 județe, pentru că va atrage turiști care vor entertainment, care vor să se simtă bine într-un mod pe care-l folosește tot Occidentul”, a declarat și edilul din Miercurea Ciuc, Attila Korodi.