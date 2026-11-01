 Ce să adaugi peste legumele congelate ca să fie mai gustoase. Trucul unui bucătar britanic
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Ce să adaugi peste legumele congelate ca să fie mai gustoase. Trucul unui bucătar britanic

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Atunci când vrem să pregătim preparate cât mai bune, un sfat comun pe care îl vom primi este să apelăm la ingrediente proaspete. Cu toate acestea, nimeni nu poate nega faptul că legumele congelate sunt o soluție mult mai rapidă și mai practică, de cele mai multe ori. Iar pentru ca aceste legume să aibă un gust și o textură mai bună, trebuie să folosim un ingredient special.

Legumele congelate pot fi mai bune ca oricând
Legumele congelate pot fi mai bune ca oricând Foto: IStock

Indiferent de cât de mult ne-am dori să folosim mereu ingrediente proaspete, există situații în care varianta congelată va fi, pur și simplu, mai practică. Însă, dacă nu suntem atenți atunci când gătim, legumele congelate pot avea o textură prea moale la final, iar gustul poate fi ușor fad.

Din fericire, potrivit express.co.uk, există un ingredient anume care poate fi folosit pentru a ne asigura că legumele noastre vor fi mai bune ca niciodată. Despre acest detaliu a vorbit creatorul de conținut Chef Brian, din Marea Britanie, care spune că puțin oțet schimbă complet gustul legumelor congelate.

Ingredientul secret perfect pentru legumele congelate

Într-un videoclip publicat pe canalul său de YouTube, Brian a explicat că „trucul secret al profesioniștilor” pentru a găti legume congelate delicioase este să adauge puțin oțet balsamic.

Potrivit expertului, chiar și o singură lingură de oțet va fi perfectă pentru legumele congelate, mai ales atunci când este combinată cu condimente sărate, precum sosul de soia. Bucătarul îi sfătuiește pe cei care gătesc acasă să-l adauge peste legume, în ultimele minute de preparare, pentru un plus de savoare.

Când trebuie adăugat oțetul

De asemenea, bucătarul britanic mai spune că legumele congelate vor avea un gust mai bune dacă sunt gătite direct din congelator, fără a fi decongelate înainte.

Chef Brian recomandă prepararea lor într-o tigaie, cu puțin ulei de măsline, pentru un plus de savoare. Pe măsură ce sunt sotate, apa din interiorul legumelor congelate contribuie la rumenirea și obținerea unei texturi crocante, pe măsură ce se evaporă.

În tigaie mai putem adăuga puțin usturoi, piper, sare, unt și chiar și puțin sos de soia. Iar, atunci când legumele sunt aproape gata, putem adăuga puțin oțet balsamic.

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