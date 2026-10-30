 Trucul simplu care ține praful departe de mobilă. Ai nevoie de un obiect pe care îl folosești la spălatul rufelor
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Trucul simplu care ține praful departe de mobilă. Ai nevoie de un obiect pe care îl folosești la spălatul rufelor

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Cu toții ne dorim să avem o casă cât mai curată și, din fericire, există unele trucuri ingenioase la care putem apela pentru a reduce timpul pe care îl vom petrece făcând curat. De exemplu, există un anumit tip de șervețele care vor reuși să țină praful departe de mobila noastră.

Un truc simplu te poate scăpa de praf
Un truc simplu te poate scăpa de praf Foto: Arhivă

Praful este o problemă foarte comună în casă, de care ne vom lovi constant. De multe ori, chiar și la numai câteva ore după ce l-am șters, putem observa că pe mobilier deja s-a depus un strat nou de praf. Aceste particule fine provin atât din interior, cât și din exteriorul casei, iar în compoziția prafului există celule moarte ale pielii, fibre textile, fire de păr, polen și chiar particule de sol.

În casă, covoarele și perdelele pot reține mult praf, care ajunge din nou în aer atunci când aceste obiecte sunt mutate. În plus, dacă ținem constant geamul deschis, vom observa că praful se va depune mult mai repede decât în mod obișnuit.

Soluția ingenioasă împotriva prafului

Din fericire, un truc neașteptat poate să ne scape de problema prafului. Mai precis, este vorba despre simplele șervețele pentru uscătorul de rufe, care conțin substanțe care ajută la înmuierea țesăturilor și la reducerea electricității statice.

Acestea se introduc în uscător alături de haine, iar proprietățile antistatice ale acestor șervețele sunt utile și pentru a scăpa de praf. Unele suprafețe din casă acumulează sarcini statice, care vor atrage particulele fine din aer.

Este un truc ușor de pus în practică

Atunci când trecem astfel de șervețele peste suprafețele cele mai expuse în fața problemei, vom lăsa în urmă un strat subțire de substanțe antistatice. Acest lucru ar trebui să însemne că praful nu se va mai acumula chiar la fel de repede pe mobilă.

În plus, simplul material al șervețelului va colecta o parte din praful care deja s-a depus pe suprafețe. Înainte de a folosi acest truc, suprafața ar trebui ștearsă cu o lavetă umedă, pentru a îndepărta praful acumulat.

Apoi, șervețelul pentru uscător poate fi folosit pe suprafață odată ce aceasta s-a uscat. Practic, aceste șervețele simple pot fi mult mai utile decât am avea impresia la prima vedere.

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