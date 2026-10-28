 Alimentul banal care susține sănătatea inimii și a ochilor. Este ideal și pentru cei care țin dietă
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Alimentul banal care susține sănătatea inimii și a ochilor. Este ideal și pentru cei care țin dietă

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Este un aliment foarte popular, pe care nenumărați oameni îl servesc ca gustare sau îl folosesc ca ingredient în diferite rețete delicioase de desert. Însă, nu trebuie să uităm că, pe lângă gustul delicios, fisticul are și nenumărate efecte benefice pentru sănătate.

Fisticul este foarte bun pentru sănătate
Fisticul este foarte bun pentru sănătate Foto: Arhivă

Fisticul este un aliment foarte comun, care se găsește, în diferite forme, în mai toate magazinele din țară. Însă, potrivit marthastewart.com, fisticul nu este doar gustos dar are și nenumărate proprietăți benefice pentru organism!

În primul rând, fisticul are un conținut foarte ridicat de proteine, o porție obișnuită având undeva în jur de șase grame de proteine. În același timp, într-o porție de fistic vom găsi și aproximativ trei grame de fibre.

„Fisticul are unul dintre cele mai bune profiluri nutriționale dintre toate nucile: este bogat în proteine vegetale, conține grăsimi mononesaturate și este o sursă excelentă de fibre, toate acestea având un aport caloric mai redus”, spune nutriționista Lauren Gleason.

Fisticul este surprinzător de sănătos

Această nucă aparent banală este foarte bună pentru sănătatea inimii datorită nivelului ridicat de potasiu pe care îl conține. Acest nutrient este asociat cu un risc mai redus de hipertensiune și boli cardiovasculare.

„Fisticul conține cu aproape 60% mai mult potasiu decât arahidele și de peste două ori mai mult decât nucile”, mai spune Gleason.

În plus, fisticul are și un nivel ridicat de antioxidanți, fiind gustarea perfectă pentru cei dintre noi care dorim să oferim o mână de ajutor în longevității noastre.

„Fisticul își păstrează proprietățile antioxidante chiar și după prăjire, spre deosebire de alte tipuri de nuci, ceea ce îl transformă într-o gustare gustoasă și benefică pentru sănătate, care poate fi consumată direct din coajă”, explică Gleason.

Este o gustare perfectă pentru sănătatea inimii

Iar efectele pozitive ale fisticului nu se rezumă numai la susținerea longevității și a sistemului cardiovascular. Această gustare poate fi foarte bună și pentru vedere.

„Fisticul este bogat în luteină și zeaxantină, antioxidanți care joacă un rol esențial în menținerea sănătății ochilor pe măsură ce înaintăm în vârstă”, spune nutriționista Rebecca Thomas.

Acești antioxidanți ajută la protejarea ochilor împotriva luminii albastre nocive și a stresului oxidativ, reducând riscul de degenerescență maculară asociată vârstei și de cataractă.

Iar, nu în ultimul rând, fisticul este foarte bun și pentru cei care se află la dietă. Prin combinația de proteine, fibre și grăsimi sănătoase, fisticul este o gustare sățioasă, care ajută la reducerea poftelor alimentare și susține controlul greutății.

În plus, o porție conține mai multe nuci decât în cazul altor varietăți. O porție de aproximativ 28 de grame de fistic conține undeva în jur de 49 de boabe, mai multe decât în cazul majorității celorlalte tipuri de nuci, având în vedere și aportul caloric.

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