 Băuturile care au mai mult zahăr decât o gogoașă. Mulți oameni le consumă fără să știe cât de periculoase sunt
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Băuturile care au mai mult zahăr decât o gogoașă. Mulți oameni le consumă fără să știe cât de periculoase sunt

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Atunci când încercăm să adoptăm o dietă mai sănătoasă, primul lucru pe care îl vom face este să reducem cantitatea de zahăr pe care o consumăm. Însă, există unele băuturi aparent inofensive și sănătoase care, în realitate, conțin mai mult zahăr decât o gogoașă.

Unele băuturi au un nivel foarte ridicat de zahăr
Unele băuturi au un nivel foarte ridicat de zahăr Foto: Shutterstock

Există situații în care ni se va întâmpla să adoptăm o dietă sănătoasă dar, indiferent ce am consuma, rezultatele vor întârzia să apară. Iar, câteodată, această problemă se poate datora băuturilor pe care le consumăm.

Unele sucuri conțin un nivel surprinzător de mare de zahăr adăugat, în unele cazuri chiar mai mult zahăr decât o gogoașă. Din acest motiv, potrivit EatingWell, este important să evităm pe cât posibil aceste băuturi!

Ceai îndulcit

Ceaiul este considerat a fi o băutură foarte sănătoasă, dar lucrurile stau cu totul altfel pentru varianta îndulcită.

„Deși poate părea o alternativă mai sănătoasă la băuturile carbogazoase, majoritatea ceaiurilor reci din comerț conțin cantități mari de zahăr adăugat”, spune nutriționista Amy Brownstein.

Acest tip de ceai poate conține 19 grame de zahăr sau chiar mai multe zaharuri adăugate la o porție de 240 ml.

Ceaiuri îndulcite cu miere

Unele băuturi îndulcite, în special ceaiurile, au pe etichetă mențiunea „Îndulcit cu miere”, lucru care ne poate face să credem că sunt mai sănătoase decât cele îndulcite cu zahăr sau sirop de porumb bogat în fructoză.

„Deși este considerată mai naturală, mierea este totuși clasificată drept zahăr adăugat, al cărui consum trebuie monitorizat. Diferența dintre zahărul din trestie și miere constă în compoziția lor moleculară, mierea având un conținut mai ridicat de fructoză”, mai spune Brownstein.

O porție de 240 ml din ceaiurile îndulcite cu miere poate conține 18 grame de zaharuri adăugate.

Băuturile carbogazoase îndulcite

„Nu degeaba băuturile carbogazoase îndulcite sunt numite băuturi cu calorii goale”, spune și nutriționista Sarah Garone. O porție de 240 ml de astfel de suc adaugă 15 grame de zahăr adăugat în alimentație, fără să ofere senzați de sațietate pe care am obține-o dintr-un aliment obișnuit.

Limonadă

Indiferent dacă preferăm limonada proaspătă, pe cea obținută din concentrat sau din pudră amestecată cu apă, ori pe cea cumpărată la doză sau la sticlă, aproape sigur aceasta conține peste 13 grame de zahăr adăugat la o porție de 240 ml.

De exemplu, o doză de limonadă de 240 ml conține 28 de grame de zaharuri adăugate, în timp ce aceeași cantitate de limonadă preparată din concentrat congelat conține 25 de grame de zaharuri adăugate.

Băuturile pe bază de cafea

Cafeaua simplă, fie rece, fie fierbinte, nu conține zaharuri adăugate și are chiar unele beneficii pentru sănătate. În schimb, zahărul din siropurile aromate, spuma rece îndulcită și frișca se poate acumula rapid.

„Băuturile pe bază de cafea, precum cele reci, preparate la blender, și cele de sezon, tind să conțină cantități mari de zahăr”, spune nutriționista Kendra Haire.

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