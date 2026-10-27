 Sunt cele mai bune stațiuni de schi în această iarnă. Trei țări domină topul destinațiilor perfecte pentru un city-break
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Sunt cele mai bune stațiuni de schi în această iarnă. Trei țări domină topul destinațiilor perfecte pentru un city-break

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Pe măsură ce ne apropiem tot mai mult de iarnă, românii încep deja să se gândească la vacanța de schi și la destinațiile către care se pot îndrepta. Din fericire, experții în turism vin cu câteva recomandări pentru turiști în această perioadă.

Destinațiile din Italia, Spania și Austria domină topul
Destinațiile din Italia, Spania și Austria domină topul Foto: IStock

O vacanță reușită depinde în totalitate de destinația aleasă. Din acest motiv, operatorul de turism Inghams Ski a analizat peste 100 de stațiuni și regiuni populare de schi, pentru a realiza un clasament al celor mai bune locații unde se pot îndrepta turiștii în această toamnă.

Pentru a stabili care sunt cele mai sigure destinații pentru schiori, experții au luat în calcul atât performanța istorică a stațiunii, dar și diverși alți factori de risc. O pondere de 35% a fost acordată funcționalității domeniului schiabil, în timp ce un alt criteriu esențial a fost și calitatea și constanța zăpezii.

Este cea mai bună destinație pentru schiori

La final, experții în turism au concluzionat că destinațiile din Italia, Austria și Franța s-au detașat vizibil de locațiile din alte țări. Locațiile din aceste trei țări ocupă toate primele zece poziții ale clasamentului.

Iar pe primul loc se află Pontedilegno-Tonale, o stațiune italiană care a reușit să obțină un punctaj de 93,1 puncte din 100. Pe locul doi se află Obertauern, una dintre cele mai faimoase stațiuni din Austria, în timp ce pe locul trei în top se află zona Les Arcs din Franța.

Stațiunile din trei țări domină topul

Pe locul patru se află Les 3 Vallées, Franța, cu un punctaj de 91,1 puncte, în timp ce o altă stațiune franceză, Alpe d’Huez, se află pe locul cinci cu 90,5 puncte. Apoi, experții în turism recomandă o stațiune din Austria, Kitzsteinhorn, care a obținut un punctaj de 89,6 puncte.

Pe locul șapte se află o altă stațiune austriacă, Filzmoos, cu 89,5 puncte. Apoi, turiștii se pot îndrepta către Tignes-Val d'Isère, din Franța, o stațiune care a obținut 89,4 puncte. Pe ultimele două locuri din top 10 se află Espace San Bernardo, din Franța și Damüls Mellau, din Austria.

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