 Ce preparate delicioase a adus soția lui Mihai Bobonete la „Românii au talent”. „În fiecare sezon suntem răsfățați”
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Ce preparate delicioase a adus soția lui Mihai Bobonete la „Românii au talent”. „În fiecare sezon suntem răsfățați”

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Andi Moisescu și-a serbat ziua de naștere pe data de 26 octombrie, iar cu această ocazie, jurații de la „Românii au Talent” au profitat de câteva momente libere pentru a sărbători. Soția lui Mihai Bobonete a adus mai multe preparate delicioase pe platoul de filmări.

Andi Moisescu a împlinit recent vârsta de 54 de ani și, la fel ca în fiecare an, și-a serbat ziua de naștere pe platoul de filmare. Iar printre orele lungi petrecute în fața camerelor de filmare, membrii juriului de la „Românii au Talent” au avut timp să-și sărbătorească colegul.

Soția lui Mihai Bobonete a adus un platou plin de preparate delicioase care au fost pregătite chiar de către mama acesteia. Momentul a fost filmat de Andra iar imaginile au ajuns în mediul online, unde au atras imediat aprecieri din partea internauților.

Andi Moisescu și-a serbat ziua de naștere pe platoul de filmare

Andra le-a lăudat pe soția și soacra lui Mihai Bobonete pentru festinul pregătit, iar cu această ocazie, membrii juriului au putut sărbători ziua de naștere a colegului lor, Andi Moisescu.

„În pauza de masă îl sărbătorim pe Andi Moisescu. Soacra lui Mihai Bobonete ne-a răsfățat cu ceva bun”, a spus Andra, care a postat imaginile în mediul online. Pe lțngă sticla de șampanie, soția lui Mihai Bobonete, Cătălina, a adus mai multe preparate delicioase pregătite de către mama ei.

„În pauza de masă îl sărbătorim pe Andi Moisescu”

„Varză călită cu piept de porc afumat, mămăligă, salată de vinete, pâinica e acolo… Am mai adus plăcintă cu dovleac și mere”, a spus Cătălina, soția actorului.

Andra a lăudat preparatele aduse în platou și le-a prezentat fanilor ei din mediul online.

„Avem aici niște șnițele cu piure, dar a adus Cătălina. Să-i dea Dumnezeu sănătate, că noi în fiecare sezon suntem… răsfățați, da, varză cu mămăligă, abia aștept! Mie îmi plac vinetele foarte mult, numai că alea trebuie mâncate cu pâine, aia e, vai”, a spus artista.

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