 Viețile celor șase sfinți ale căror moaște au fost aduse la sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Viețile celor șase sfinți ale căror moaște au fost aduse la sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

28 octombrie. Este ultima zi a pelerinajului la cele șase moaște depuse în altarul special din curtea Catedralei Patriarhale, cu ocazia sărbătorii „Sfântului Dimitrie cel Nou-Ocrotitorul Bucureștiului”. „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, „Sfântul Dimitrie cel Nou”, „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, „Sfântul Ierarh Nectarie” și „Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea”, au povești de viață care i-au făcut iubiți de români și considerați făcători de minuni. 

Credincioși la moaște în Dealul Patriarhiei
Credincioși se pot închina până pe 28 octombrie, non-stop, la moaștele depuse pe Dealul Patriarhiei Foto: Adrian Popescu

Cine este „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie-Izvorâtorul de Mir” 

„Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, a trăit la sfârșitul secolului al III-lea și începutul celui de-al IV-lea și era fiul conducătorului cetății Tesalonic. După moartea acestuia a preluat aceeași funcție, dar cum și-a mărturisit deschis credința creștină a fost întemnițat. A fost ucis în închisoare, fiind străpuns cu sulițele.

Biserica îl cinstește ca mare mucenic pentru moartea îndurată în numele credinței. Numele de „Izvorâtorul de Mir” provine din tradiția bisericească referitoare la mirul care ar fi izvorât din moaștele sale, păstrate în biserica ce îi poartă numele din Tesalonic. Sfântul este sărbătorit pe 26 octombrie. 

Cum a ajuns „Sfântul Dimitrie cel Nou” ocrotitorul Capitalei 

Potrivit tradiției bisericești, „Sfântul Dimitrie cel Nou” a trăit în secolul al XIII-lea, în satul Basarabov, situat în apropierea actualului oraș Ruse, în Bulgaria. Moaștele sfântului au fost aduse la București în anul 1774, în timpul războiului ruso-turc, de generalul rus Petru Saltîkov.

La intervenția mitropolitului Grigorie al II-lea al Țării Românești și a unor boieri, ofițerul a acceptat să lase moaștele credincioșilor din București. Generalul a luat în cele din urmă în Rusia doar una dintre mâinile sfântului. Între anii 1792 și 1793, sfântul a fost proclamat ocrotitor al Catedralei Patriarhale și al Bucureștiului și este sărbătorit pe 27 octombrie. 

Ce trebuie să știți despre „Sfinții Împărați Constantin și Elena”  

Constantin cel Mare s-a născut în orașul Naissus (Nis, Serbia) în jurul anului 274. A devenit suveran al întregului Imperiu Roman și cea mai însemnată realizare a sa a fost „Edictul de la Milano” (313), prin care creștinismul ajunge să fie recunoscut de stat. Impăratul Constantin a convocat primul Sinod ecumenic la Niceea (325), unde au fost alcătuite și primele 7 articole ale „Crezului”, a fost fixată data Paștilor (prima duminică după echinocțiul de primăvară). El a fost botezat pe patul de moarte de către episcopul Eusebiu de Nicomidia și a fost înmormântat în biserica Sfinții Apostoli din Constantinopol, ctitorită de el. 

Flavia Iulia Helena s-a născut în provincia Bitinia și a fost soția unui general roman. A reușit să descopere pe dealul Golgotei crucea pe care a fost răstignit Hristos. Constantin, fiul Elenei, a devenit apoi împărat al Imperiului Roman şi, ca urmare a ascensiunii acestuia, ea a primit titulatura de „împărăteasă”. Potrivit istoricului Eusebiu citat de Mediafax, Sfânta Elena a primit botezul în anul 313. Sfânta împărăteasă Elena a fost o creştină foarte evlavioasă sprijinind ridicarea a 18 lăcaşuri de cult, printre care Biserica Învierii Domnului zidită lângă Sfântul Mormânt, biserica din Ghetsimani. Ambii sfinți sunt sărbătoriți în aceeași zi, 21 mai.  

„Sfântul ierarh Nectarie”-vindecătorul de cancer 

Sfântul Ierarh Nectarie, Mitropolit al Pentapolei (sau de la Eghina) s-a născut la 1 octombrie în 1846 în Silivria Traciei primind la botez numele de Anastasie. Călăuzit de voința de a-i urma lui Iisus intră în lăcașul de cult cunoscut sub numele de „Noua Mănăstire”, primind numele de Lazăr, la 7 noiembrie 1876 iar mai târziu i se va da cel de-al doilea nume Nectarie. A murit pe 8 noiembrie 1920, după ce a îndurat timp de un an si jumătate chinurile cancerului. Desi moare din cauza acestei boli, el este considerat unul dintre cei mai mari vindecători de cancer si de alte boli grave. Este sărbătorit pe 9 noiembrie. 

„Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea”-călugărița adolescentă 

Elisabeta Lazăr de la Mănăstirea Pasărea (1970–2014) a fost o mare pustnică, celebră pentru viața sa de rugăciune și pentru darurile duhovnicești primite de la Dumnezeu, fiind considerată făcătoare de minuni. Născută pe 7 mai 1970 în comuna Moldova Sulița, județul Suceava, Lazăr a ales de foarte de tânără calea vieții monahale. La doar 15 ani, în 1985, a intrat în obștea Mănăstirii Pasărea, unde a fost tunsă în monahism după trei ani, primind numele Teodora.  

În anul 2003, monahia Teodora s-a retras pe Muntele Giumalău, unde a dus o viață ascetică, în singurătate și privațiuni aspre. În 2007, a primit „marea schimă”, treapta cea mai de sus a vieții monahale în Biserica Ortodoxă. A murit în 2014, iar în fiecare an, pe 5 iunie, Sfântul Sinod a stabilit data în care este sărbătorită.  

Ghid de cumpărături

banner Marina Voica
#Exclusiv Click!
Marina Voica, salvată de două ori de la moarte. Laurențiu Cazan: „Dacă nu se opera, în 1990, în Rusia, nu mai trăia”. Cum se simte acum Vedete românești
vlad gherman jpg
Vlad Gherman, șocat de ce a găsit în apartamentul nou din București. Ce era ascuns în peretele băii Vedete românești
image
Statul aduce muncitori din Asia, în timp ce tinerii români spun că nu găsesc joburi plătite suficient. Explicația unui sociolog adevarul.ro
image
Cum ajunge un gest amabil să fie interpretat drept interes sexual. Explicațiile psihologilor adevarul.ro

Parteneri

image
Motivul hilar pentru care Nsimba a plecat, de fapt, de pe banca Craiovei la 5-0 cu Sepsi www.fanatik.ro
image
Cod roșu de ploi într-un județ, va ploua în câteva ore cât într-o lună observatornews.ro
image
Surse: USR l-a angajat pe Dominic Fritz la partid. Ce salariu va încasa www.antena3.ro
image
Tribunalul București a motivat plasarea sub control judiciar a lui Rusen și Georgescu. Dosarul urmează să fie transmis Curții de Apel București www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ramona Manole a spus marele DA! Imagini spectaculoase de la cununia civilă a artistei cu Paris, alesul inimii ei www.wowbiz.ro
image
Reguli strice pentru elevi! Câte absențe nemotivate sunt permise în anul școlar 2026-2027 www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Bagă divorț la doar câteva luni de la nuntă: „M-a înșelat cu mai multe femei! Am văzut-o cu proprii mei ochi!” as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
„Opriți clovnul!”. Daniel Șendre dă de pământ cu Ionuț Chirilă: „Când antrenorul lui CS Dinamo contestă identitatea lui Dinamo” www.fanatik.ro
image
Așa arăta în ultima imagine surprinsă în viață. Este de nerecunoscut www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Val de reacții după ce Mihaela Tatu a corectat-o pe Minodora în timpul podcastului. Ce greșeală gramaticală a făcut cântăreața www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
„Iapa din Flandra”, cea mai urâtă regină din istorie? Regele nu se putea culca cu ea și a preferat să facă asta, în schimb okmagazine.ro
image
”Ea să înceteze să mai facă dulceața aia oribilă, el să nu mai scrie cărți!” Așa crede un apropiat al Palatului că Harry se poate reintegra okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Misterul morții reginei Elisabeta I a Angliei historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost „Frumușelul” Floyd, banditul devenit erou popular? Povestea unui inamic public al Americii historia.ro
apostolescu png
Unul dintre cei mai populari comentatori sportivi români a murit. Avea doar 66 de ani Național
a53052d8 56e2 4678 aaae ec19d4faf862 jpg
Etaje demolate într-o operațiune spectaculoasă, la blocul explodat din Rahova. Ce urmează pentru proprietarii apartamentelor afectate Național
vamesi foto Facebook Autoritatea Vamală Română jpg
Cine avea acces la cei aproape 700.000 de euro dispăruți de la Vama Otopeni. Compania Aeroporturi București face precizări Național
image png
VideoDonald Trump, remarcă deplasată despre Nicki Minaj la un miting electoral! Ce a spus președintele SUA despre artistă Internațional
transfagarasan jpg
VideoTransfăgărășanul, acoperit de zăpadă. Autoritățile decid dacă închid drumul după ninsorile abundente Național
salon spital jpg
Alertă sanitară în Brașov. Focarele de hepatită A se înmulțesc, iar spitalele sunt tot mai aglomerate Național
soare jpg
112 zile fără răsărit într-un oraș din Norvegia. Când va reveni soarele după noaptea polară Internațional
medici operatie chirurgie spital foto jpeg
Pensionar din Gorj, victorie definitivă în instanță după o operație de 72.000 de lei. Bărbatul trebuie să fie decontat de către Casa de Asigurări Național
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Cine este soția lui Tudorel Toader. Elena Toader este medic și profesor universitar la Iași. Cariera sa nu a fost lipsită de controverse actualitate.net