Programul pelerinajului de „Sfântul Dimitrie cel Nou” de la Catedrala Patriarhală. Ce moaște vor fi aduse spre închinare credincioșilor

Pe 18 octombrie începe la Catedrala Patriarhală cel mai mare pelerinaj anual din București, prilejuit de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor (sărbătorit pe 27 octombrie). Până pe 28 octombrie credincioșii se vor putea ruga la moaștele a șase sfinți. Pe 24 octombrie va avea loc procesiunea „Calea Sfinților”, în care rămășițele sfinților vor fi plimbate prin centrul Capitalei.

Credincioșii se vor putea închina la moaștele a șase sfinți. Foto: basilica.ro Foto: basilica.ro

Credincioșii se vor putea închina la moaștele a șase sfinți

În perioada 18-23 octombrie 2026, credincioșii se vor putea închina la raclele cu moaștele „Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor”, ale „Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, ale „Sfinților Împărați Constantin și Elena” și ale „Sfântului Ierarh Nectarie”. În această perioadă, programul de închinare va fi între orele 07:00-21:00. În plus, pe 24 octombrie vor fi aduse spre închinare și moaștele „Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea”.

Unde vor fi puse moaștele

În perioada 18-23 octombrie 2026, raclele cu rămășițele celor cinci sfinți vor fi expuse spre închinare doar în interiorul Catedralei Patriarhale istorice. De ce nu vor fi puse ca și până acum la intrarea în catedrală? Conform Patriarhiei Române, motivul este că în pridvorul bisericii se desfășoară lucrări de restaurare a picturii.

La Calea Sfinților vor participa toți preoții și călugării din București și Ilfov.Captură antena3.ro Foto: Captură antena3.ro

Când are loc procesiunea „Calea Sfinților?

Cea mai mare procesiunea religioasă anuală din București, „Calea Sfinților”, va avea loc sâmbătă, 24 octombrie 2026, începând cu ora 12:00. Preoții din București și Ilfov se vor împărți în două grupuri și vor pleca în procesiune cu moaștele prin centrul Capitalei.

– prima coloană va pleca de la Catedrala Patriarhală cu Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, pe traseul: Catedrala Patriarhală – Str. Patriarhiei – Bulevardul Regina Maria – baza Dealului Patriarhiei (Piața Unirii);

– a doua coloană va pleca de la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon” – Nou cu Moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, pe traseul: Str. Bibescu Vodă – baza Dealului Patriarhiei (Piața Unirii).

– ambele coloane se vor întâlni la baza Dealului Patriarhiei și vor urca, în procesiune, spre Catedrala Patriarhală.

La ora 12:45, la Altarul de Vară al Catedralei Patriarhale, patriarhul Daniel va întâmpina moaștele, iar ulterior acestea vor fi așezate în „Baldachinul Sfinților” de pe Colina Bucuriei. Acesta este numele dat de patriarhul Daniel Dealului Mitropoliei.

Programul sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou

Duminică, 18 octombrie 2026:

-09:30-12:00-Sfânta Liturghie, săvârșită la Altarul de Vară.

-16:00-18:30-Slujba Paraclisului Maicii Domnului, în Catedrala Patriarhală.

Luni, 19 octombrie 2026:

-09:00-10:30-Sfânta Liturghie, săvârșită în Catedrala Patriarhală.

-16:00-18:30-Slujba Vecerniei și Paraclisul „Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou”, în Catedrala Patriarhală.

Marți, 20 octombrie 2026:

-09:00-10:30-Sfânta Liturghie, săvârșită în Catedrala Patriarhală.

-16:00-18:30-Slujba Vecerniei și Paraclisul „Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou”, în Catedrala Patriarhală.

Miercuri, 21 octombrie 2026:

-09:00-10:30-Sfânta Liturghie, săvârșită în Catedrala Patriarhală.

-16:00-18:30-Slujba Vecerniei și Paraclisul „Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou”, în Catedrala Patriarhală.

Joi, 22 octombrie 2026:

-09:00-10:30-Sfânta Liturghie, săvârșită în Catedrala Patriarhală.

-16:00-18:30-Slujba Vecerniei și Paraclisul „Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou”, în Catedrala Patriarhală.

Vineri, 23 octombrie 2026:

-09:00-10:30-Sfânta Liturghie, săvârșită în Catedrala Patriarhală.

-16:00-18:30-Slujba Vecerniei și Paraclisul „Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou”, în Catedrala Patriarhală.

Sâmbătă, 24 octombrie 2026:

-09:00-10:30-Sfânta Liturghie, săvârșită în Catedrala Patriarhală.

-12:00-13:30-Procesiunea Calea Sfinților.

-17:00-21:00-Slujba Privegherii în cinstea „Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea”, în Catedrala Patriarhală.

Duminică, 25 octombrie 2026:

-09:30-12:30-Sfânta Liturghie, săvârșită la Altarul de Vară.

-17:00-21:30-Slujba Privegherii în cinstea „Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, la Altarul de Vară.

Luni, 26 octombrie 2026:

-09:30-12:00-Sfânta Liturghie, săvârșită la Altarul de Vară.

-12:00-13:00-Proclamarea Sărbătorii Soborului „Sfinților Martiri Militari”

-17:00-21:00-Slujba Privegherii în cinstea „Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor”, la Altarul de Vară.

Marți, 27 octombrie 2026:

-09:30-12:30-Sfânta Liturghie arhierească, săvârșită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum și un sobor de preoți și diaconi, la Altarul de Vară.

-17:00-21:30-Slujba Privegherii, în cinstea „Sfântului Ierah Iachint” Mitropolitul Țării Românești și a „Sfintei Cuvioase Teofana Basarab”, la Altarul de Vară.

– Miercuri, 28 octombrie 2026:

-09:30-12:30-Sfânta Liturghie, săvârșită în Catedrala Patriarhală.

-16:00-18:30-Slujba Vecerniei și Paraclisul „Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou”, în Catedrala Patriarhală.

Raclele cu moaște vor rămâne în „Baldachinul Sfinților” până ce ultimul credincios va pleca