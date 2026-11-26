O angajată din conducerea comercială a unei rețele importante de supermarketuri din România este cercetată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), după ce ar fi primit peste 100.000 de euro de la reprezentanta unui furnizor. Femeia este acuzată de luare de mită în formă continuată, iar banii ar fi fost încasați în schimbul unor decizii favorabile în cadrul relației comerciale dintre cele două părți.

O angajată din cadrul unei rețele de supermarketuri ar fi luat mită Foto: magnific.com

Anchetatorii susțin că presupusele fapte s-au desfășurat între aprilie 2023 și aprilie 2024. În acest interval, inculpata, care ocupa postul de Category Group Manager, ar fi primit suma de 106.600 de euro, în 15 plăți distincte. Transferurile bancare ar fi fost realizate dintr-un cont aparținând unei alte persoane, iar banii ar fi avut legătură cu atribuțiile pe care femeia le exercita în cadrul companiei de retail, scrie Adevărul.

Cum ar fi fost direcționați banii către manageră

Potrivit acuzațiilor formulate de procurori, sumele ar fi fost transferate în mod repetat, în contextul colaborării dintre supermarket și firmele prin care furnizorul își desfășura activitatea. Relația comercială ar fi fost influențată de deciziile managerului, care avea responsabilități în ceea ce privește activitatea furnizorilor și produsele comercializate în magazine.

În cazul de față, angajata ar fi intervenit pentru a-i acorda anumite avantaje comerciale furnizorului. Printre deciziile vizate s-ar fi numărat plasarea produselor în poziții mai vizibile pe rafturile magazinelor, dar și hotărâri privind introducerea unor produse în oferta rețelei sau înlocuirea acestora.

De asemenea, ancheta vizează presupuse măsuri prin care distribuția unor produse ar fi fost extinsă la nivelul magazinelor din rețea și colaborarea comercială ar fi fost continuată prin intermediul unor firme nou-înființate.

Miza acestei colaborări era una semnificativă pentru furnizor, întrucât aproximativ 80% din vânzările sale ar fi provenit din magazinele companiei de retail. Procurorii susțin că menținerea și dezvoltarea parteneriatului comercial se aflau în responsabilitatea angajatei, context în care ar fi fost realizate și plățile investigate.

DNA a anunțat că femeii i-a fost adusă la cunoștință calitatea de inculpat și acuzațiile formulate împotriva sa, în conformitate cu prevederile legale din cadrul procesului penal.

Instituția precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă procedurală care permite desfășurarea investigațiilor și administrarea probelor. Această măsură nu înlătură prezumția de nevinovăție, de care beneficiază persoana cercetată pe parcursul procesului penal.

Ce responsabilități are un Category Group Manager

Category Group Manager este un post cu atribuții de coordonare în zona comercială a unui retailer. Persoana care ocupă această poziție gestionează categorii de produse și relațiile cu furnizorii, având un rol important în stabilirea ofertelor disponibile pentru consumatori.

Printre responsabilitățile funcției se regăsesc negocierile comerciale cu partenerii, selecția produselor care urmează să fie comercializate, deciziile de listare sau retragere a unor articole din magazine, dar și analiza rezultatelor de vânzări și a profitabilității.

Mega Image, rețea cu sute de magazine în România

Mega Image activează pe piața românească din 1995 și face parte din grupul internațional Ahold Delhaize, companie cu sediul în Țările de Jos, care operează rețele de retail în mai multe regiuni ale lumii.

Retailerul are în România peste 900 de magazine și mai mult de 12.000 de angajați, conform datelor prezentate de companie. În cadrul rețelei funcționează și magazinele Shop&Go, format de proximitate introdus pe piața românească în 2010, care a depășit pragul de 500 de unități.

Magazinele Mega Image și Shop&Go sunt prezente în București și în alte localități din țară, rețeaua fiind una dintre cele cunoscute pe segmentul comerțului alimentar.

În 2025, grupul Ahold Delhaize a preluat și rețeaua Profi, consolidându-și prezența în România. Cele două lanțuri, Mega Image și Profi, funcționează în continuare sub branduri separate, în cadrul aceluiași grup.