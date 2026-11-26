Atunci când vine vorba despre un stil de viață sănătos, alimentația echilibrată și exercițiile fizice sunt considerate cele două elemente esențiale. Însă, dacă ar fi să alegem care dintre ele are un impact mai mare asupra longevității, un nou studiu sugerează că răspunsul este surprinzător: activitatea fizică pare să conteze mult mai mult.

De ce este mai importantă mișcarea Foto: arhivă

Mișcarea are un impact mai mare decât dieta asupra speranței de viață

O analiză amplă publicată în revista Mayo Clinic Proceedings a comparat efectele alimentației și ale exercițiilor fizice asupra riscului de deces din orice cauză. Cercetarea a fost realizată de fiziologul Glenn Gaesser, de la Arizona State University, și medicul specialist în medicină sportivă Robert Sallis.

Cercetătorii au analizat zeci de studii și meta-analize care au evaluat relația dintre calitatea alimentației, activitatea fizică și longevitate. Concluzia lor a fost clară: în toate comparațiile realizate, nivelul de activitate fizică și condiția cardiorespiratorie au avut o legătură mai puternică cu speranța de viață decât alimentația.

„În fiecare situație analizată, activitatea fizică sau condiția cardiorespiratorie au avut o relație mult mai puternică cu perspectivele de longevitate”, a declarat Glenn Gaesser.

Sedentarismul crește semnificativ riscul de deces

Datele analizate au arătat că persoanele cu cea mai slabă calitate a alimentației aveau un risc de deces mai mare cu aproximativ 3% până la 20%.

În schimb, persoanele sedentare, care făceau foarte puțină mișcare și petreceau cea mai mare parte a zilei stând jos, prezentau un risc de mortalitate cuprins între 46% și peste 163% mai mare. Aceste cifre sugerează că lipsa activității fizice poate avea consecințe mai grave asupra sănătății decât o alimentație imperfectă.

De asemenea, studiul evidențiază și faptul că beneficiile apar chiar și în cazul unor schimbări relativ mici. Persoanele care ajungeau la aproximativ 11.000-16.000 de pași pe zi au prezentat un risc de deces cu 45% până la 67% mai mic comparativ cu cele care făceau doar 2.000-5.000 de pași zilnic.

În plus, participanții cu cea mai bună capacitate cardiorespiratorie au avut un risc de mortalitate cu 41% până la 53% mai redus decât cei aflați la polul opus.

Potrivit autorilor, creșterea numărului de pași cu aproximativ 2.000 pe zi, echivalentul a circa 1,5 kilometri de mers, a fost asociată cu o reducere a riscului de mortalitate cu 25% până la 50%. De asemenea, în cazul persoanelor foarte sedentare, doar 5-10 minute suplimentare de activitate fizică zilnică au fost asociate cu o scădere a riscului de deces cu 30% până la 42%.

Alimentația sănătoasă rămâne importantă

Specialiștii subliniază însă că rezultatele nu înseamnă că alimentația poate fi ignorată. Modelele alimentare sănătoase au fost asociate cu un risc de deces cu 4% până la 23% mai mic. De exemplu, dublarea consumului de fructe și legume de la aproximativ două-trei porții la cinci porții pe zi a fost asociată cu o reducere a riscului de mortalitate de aproximativ 13%.

Totodată, creșterea consumului de cereale integrale și fibre alimentare până la nivelurile recomandate a fost asociată cu o reducere a riscului de deces cuprinsă între 6% și 20%.

Autorii studiului avertizează că sănătatea optimă necesită atât o alimentație de calitate, cât și activitate fizică regulată. Cu toate acestea, atunci când obiectivul principal este prelungirea vieții și reducerea riscului de boli cronice fatale, exercițiile fizice și condiția cardiorespiratorie par să joace rolul decisiv.